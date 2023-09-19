Завод по переработке шинного металлического корда запущен в Тольятти.
Переработка изношенных шин в резиновую крошку или пиролизную жидкость — это хорошее дело. Но есть один нюанс, о котором мало кто знает, все дело в том, что после переработки шин остается металлический корд, который по логике должен быть сдан на металлоперерабатывающий завод.
Но металисты отказываются принимать металлокорд ввиду высокого содержания резины, либо из-за низкой насыпной плотности, так как при сжигании будут потери более 60%, а это для плавки недопустимо.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/aNxr8yFNoXY?si=ybJLgNLmXOIofp-r
Давайте представим завод по переработке шин работает уже с 2010 года (пример) ежемесячно он перерабатывает 200 тонн шин, соответственно получает и 30 тонн металлического корда ежемесячно. Такой корд после линии сдать невозможно, и завод начинает копить эти объемы у себя, либо старается куда-либо вывозить и захоранивать.
А ведь это очень ценный материал, например один биг-бэг как на видео весит в районе тонны, экспертиза показала сорность резины в металле 40%. Тоесть в одной тонне металлокорда 400 кг резиновой крошки, по примеру завода выше в 30 тоннах корда содержится 12 тонн резиновой крошки при средней цене крошки в 33р за кг = 396000 руб.
Касаемо металлического корда 30 тонн общее количество корда — 12 тонн резина = 18 тонн корда. При средней цене корда 15р за кг =180000 руб.
Тоесть 576000 рублей каждый месяц шиноперерабатывающий завод замораживает. Более того стараясь избавиться от ценного сьрья загрязняя тем самым окружающую среду.
В Тольятти подошли к данному вопросу с умом! Там запущен завод по переработке металлического корда Auto Metal Recycler 400
За один час работы, такой небольшой завод переработает 400 кг металлического корда, отделив от металла резину, на выходе получится сорность металла не более 5%. Остальное резиновая крошка. В данной комплектации завода установлена система доп измельчения и сортировки резиновой крошки. Проходя через эту систему, крошка дополнительно чистится от металла и текстильного корда и разбивается на три фракции (по желанию заказчика).
Мы помогаем чистить землю от мусора, да основная наша деятельность — это производство оборудования для переработки шин в резиновую крошку, но узнав о проблеме с металлокордом, мы ее не оставили без внимания и нашли решение. Данный завод проектировался под конкретных заказчиков и имеет 100% сбыт всего переработанного на заводе материала.
Следовательно в Самарской области проблема с залежами металлического корда будет постепенно решаться, в кадрах видео выше, вы могли видеть площадку где завод складирует металлокорд, так вот за один месяц этот металлокорд был свезен с шиноперерабатывающих предприятий в суммарном количестве 700 тонн.