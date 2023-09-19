Завод по переработке шинного металлического корда запущен в Тольятти.

Переработка изношенных шин в резиновую крошку или пиролизную жидкость — это хорошее дело. Но есть один нюанс, о котором мало кто знает, все дело в том, что после переработки шин остается металлический корд, который по логике должен быть сдан на металлоперерабатывающий завод.

Но металисты отказываются принимать металлокорд ввиду высокого содержания резины, либо из-за низкой насыпной плотности, так как при сжигании будут потери более 60%, а это для плавки недопустимо.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/aNxr8yFNoXY?si=ybJLgNLmXOIofp-r

Давайте представим завод по переработке шин работает уже с 2010 года (пример) ежемесячно он перерабатывает 200 тонн шин, соответственно получает и 30 тонн металлического корда ежемесячно. Такой корд после линии сдать невозможно, и завод начинает копить эти объемы у себя, либо старается куда-либо вывозить и захоранивать.

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А ведь это очень ценный материал, например один биг-бэг как на видео весит в районе тонны, экспертиза показала сорность резины в металле 40%. Тоесть в одной тонне металлокорда 400 кг резиновой крошки, по примеру завода выше в 30 тоннах корда содержится 12 тонн резиновой крошки при средней цене крошки в 33р за кг = 396000 руб.

Касаемо металлического корда 30 тонн общее количество корда — 12 тонн резина = 18 тонн корда. При средней цене корда 15р за кг =180000 руб.

Тоесть 576000 рублей каждый месяц шиноперерабатывающий завод замораживает. Более того стараясь избавиться от ценного сьрья загрязняя тем самым окружающую среду.

В Тольятти подошли к данному вопросу с умом! Там запущен завод по переработке металлического корда Auto Metal Recycler 400

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За один час работы, такой небольшой завод переработает 400 кг металлического корда, отделив от металла резину, на выходе получится сорность металла не более 5%. Остальное резиновая крошка. В данной комплектации завода установлена система доп измельчения и сортировки резиновой крошки. Проходя через эту систему, крошка дополнительно чистится от металла и текстильного корда и разбивается на три фракции (по желанию заказчика).

Мы помогаем чистить землю от мусора, да основная наша деятельность — это производство оборудования для переработки шин в резиновую крошку, но узнав о проблеме с металлокордом, мы ее не оставили без внимания и нашли решение. Данный завод проектировался под конкретных заказчиков и имеет 100% сбыт всего переработанного на заводе материала.

Следовательно в Самарской области проблема с залежами металлического корда будет постепенно решаться, в кадрах видео выше, вы могли видеть площадку где завод складирует металлокорд, так вот за один месяц этот металлокорд был свезен с шиноперерабатывающих предприятий в суммарном количестве 700 тонн.