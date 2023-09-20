Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

«Ростсельмаш» выпустил комбайн, полностью собранный из отечественных комплектующих

 © www.metalinfo.ru

Донское предприятие «Ростсельмаш» продолжает расширять модельный ряд сельскохозяйственной техники. В этом году начато производство опытно-промышленной партии кормоуборочных комбайнов F 1500, сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Первые машины уже отправились в Удмуртию. В животноводческом комплексе востребована высокопроизводительная модель, которая уверенно работает на полях со средней и высокой урожайностью, позволяя закладывать в траншею свыше 20 тысяч тонн кормов за сезон.

Широкий выбор жаток делает этот комбайн универсальным. Он способен заготавливать любые виды кормовых культур.

Дизельный двигатель разработан специально для комбайнов ЯМЗ 65804 мощностью 510 л. с. с турбонаддувом с интеркулером. На машинах применяется новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда.

Один такой комбайн способен в одиночку прокормить свыше 1000 голов крупного рогатого скота.

— Комбайн донского производства собран полностью из российских комплектующих, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин. — Всего в этом году планируют выпустить 15 таких машин. Сегодня компания «Ростсельмаш» является лидером по производству сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В настоящее время продукция компании поставляется более чем в 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/153147

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

«Ростсельмаш» , F 1500
  • Нет аватара Artem1979
    20.09.2311:33:50

    Я не знаю читают ли этот блог Ростсельмашовцы, но я все-таки напишу сюда.

    Я бы посоветовал им расширить линейку выпускаемой продукции еще и садовыми минитракторами, газонокосилками и триммеррами, Джон Дир выпускает свой садовый минитрактор, а вы чем хуже? Тем более на рынке отечественные садовые минитракторы не представлены вообще. Дизайн взять похожий из того что планируете выпускать, детали из стеклопластика, форму из дерева отточить и брызгать,мотор либо китайский лифан либо попробовать отечественный от мотоцикла ИЖ впендюрить)))) инвестиции в это копейки отдача будет существенная, так как конкуренции в этой области пока что нет никакой, иностранные поставки распродают остатки тракторов, никто другой не производит их на территории россии пока что

    #1268806
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,