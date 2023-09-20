«Ростсельмаш» выпустил комбайн, полностью собранный из отечественных комплектующих

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Донское предприятие «Ростсельмаш» продолжает расширять модельный ряд сельскохозяйственной техники. В этом году начато производство опытно-промышленной партии кормоуборочных комбайнов F 1500, сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Первые машины уже отправились в Удмуртию. В животноводческом комплексе востребована высокопроизводительная модель, которая уверенно работает на полях со средней и высокой урожайностью, позволяя закладывать в траншею свыше 20 тысяч тонн кормов за сезон.

Широкий выбор жаток делает этот комбайн универсальным. Он способен заготавливать любые виды кормовых культур.

Дизельный двигатель разработан специально для комбайнов ЯМЗ 65804 мощностью 510 л. с. с турбонаддувом с интеркулером. На машинах применяется новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда.

Один такой комбайн способен в одиночку прокормить свыше 1000 голов крупного рогатого скота.

— Комбайн донского производства собран полностью из российских комплектующих, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин. — Всего в этом году планируют выпустить 15 таких машин. Сегодня компания «Ростсельмаш» является лидером по производству сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В настоящее время продукция компании поставляется более чем в 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.