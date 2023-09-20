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Статистика

Лососевая путина-2023: вылов лососей в 2,3 раза выше уровня прошлого года

По оперативным данным, к 18 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил почти 590 тыс. тонн: в 2,3 раза выше прошлогоднего показателя (в 2022 на 18 сентября добыто 252,4 тыс. тонн, в 2021 — 516,5 тыс. тонн).

 © fish.gov.ru

Лососевая путина 2023 года почти завершилась: продолжается лов по отдельным районам дальневосточных регионов и видам лососевых, но основной промысел уже закончился.
Источник: https://fish.gov.ru/news/2023/09/20...-raza-vyshe-urovnya-proshlogo-goda/

статистика, вылов рыбы, Лососевая путина-2023, Росрыболовство, Дальний Восток
  • Нет аватара Don
    20.09.2315:08:09

    Всё-таки в рыболовстве корректно сравнивать не с прошлогодним, а позапрошлогодним результатом. Из-за естественных колебаний популяции. Это и в статье видно.

    #1268815
  • Нет аватара Argonaft
    20.09.2315:13:06

    Так рыба то в итоге подешевеет или не особо?

    #1268817
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.09.2318:48:35

      Скорей всего сильно не подорожает    

      #1268823
    • Нет аватара termometrix
      20.09.2319:00:07

      Так рыба то в итоге подешевеет или не особо?

      Мы не знаем точно, сколько составляет коммерческая наценка.

      #1268825
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