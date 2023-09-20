Лососевая путина-2023: вылов лососей в 2,3 раза выше уровня прошлого года
По оперативным данным, к 18 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил почти 590 тыс. тонн: в 2,3 раза выше прошлогоднего показателя (в 2022 на 18 сентября добыто 252,4 тыс. тонн, в 2021 — 516,5 тыс. тонн).
Лососевая путина 2023 года почти завершилась: продолжается лов по отдельным районам дальневосточных регионов и видам лососевых, но основной промысел уже закончился.
- Модернизация БАМа и Транссиба. Итоги года
- Российские рыбаки выловили более 3,8 млн тонн рыбы — на 12,5% выше уровня прошлого года
- Рыбные порты Приморья: ремонт причалов для обслуживания судов
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
20.09.2315:08:09
20.09.2315:13:06
20.09.2318:48:35
20.09.2319:00:07