Лососевая путина-2023: вылов лососей в 2,3 раза выше уровня прошлого года

По оперативным данным, к 18 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил почти 590 тыс. тонн: в 2,3 раза выше прошлогоднего показателя (в 2022 на 18 сентября добыто 252,4 тыс. тонн, в 2021 — 516,5 тыс. тонн).

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Лососевая путина 2023 года почти завершилась: продолжается лов по отдельным районам дальневосточных регионов и видам лососевых, но основной промысел уже закончился.