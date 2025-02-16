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termometrix 16 февраля 2025, 12:37 92 Статистика

Число эксплуатируемых в России промышленных роботов выросло на 12% к концу 2024 года

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 © ritm-magazine.com

К концу 2024 года количество эксплуатируемых в России промышленных роботов достигло 14 382 единиц. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 12 841 штуку. Таким образом, зафиксирован рост на 12%. Об этом говорится в обзоре Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис.

Отмечается, что в России сфера робототехники представлена как минимум 73 компаниями. Непосредственно производством машин занимаются 19 предприятий: из них восемь изготавливают роботов-манипуляторов, в том числе коллаборативных роботов. Еще 56 компаний предоставляют услуги по интеграции, а пять организаций специализируются на выпуске комплектующих.

Авторы исследования подчеркивают, что промышленная робототехника становится одним из ключевых факторов, способствующих модернизации и повышению конкурентоспособности отечественной экономики. В условиях глобальной конкуренции и стремительного технологического прогресса Россия осознает необходимость активного внедрения автоматизации и роботизации в производственные процессы. Это не только позволяет повысить эффективность работы предприятий, но и решает проблему нехватки квалифицированных кадров, что особенно актуально в условиях растущего спроса на высокотехнологичную продукцию.

По мнению аналитиков, российский рынок промышленной робототехники продолжит демонстрировать уверенный рост, несмотря на внешние экономические вызовы и ограничения. По оценкам, эксплуатационный парк таких машин в РФ в 2025 году достигнет 17 258 единиц.

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Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/%...D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

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