На Череповецком СЗ спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608
На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608, сделанную по заказу компании «Шексна-Шиппинг».
В Череповце спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608 / Фото: "Шексна Шиппинг" / Фото: © korabel.ru
Группа компаний «Р-Флот» выступила генеральным проектантом и автором рабоче-конструкторской документации для судостроителей. Проект разработан на основании технического задания, утвержденного ООО «Шексна Шиппинг».
Баржа на 100 процентов построена из отечественных материалов и комплектующих. Ёе грузоподъемность 600 тонн.
Объёмные трюмы, широкие палубы балкеров позволяют перевозить не только зерно, но строительные материалы, лес, пиломатериалы, металлопрокат. Длина судна — 47 метров, ширина — 8,44 метра.
В настоящее время на стапелях Череповецкого судостроительного завода продолжается строительство ещё нескольких барж.
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