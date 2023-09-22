На Череповецком СЗ спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608, сделанную по заказу компании «Шексна-Шиппинг».

В Череповце спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608 / Фото: "Шексна Шиппинг" / Фото: © korabel.ru

Группа компаний «Р-Флот» выступила генеральным проектантом и автором рабоче-конструкторской документации для судостроителей. Проект разработан на основании технического задания, утвержденного ООО «Шексна Шиппинг».

Баржа на 100 процентов построена из отечественных материалов и комплектующих. Ёе грузоподъемность 600 тонн.

Объёмные трюмы, широкие палубы балкеров позволяют перевозить не только зерно, но строительные материалы, лес, пиломатериалы, металлопрокат. Длина судна — 47 метров, ширина — 8,44 метра.

В настоящее время на стапелях Череповецкого судостроительного завода продолжается строительство ещё нескольких барж.