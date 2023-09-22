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Судостроение и судоходство

На Череповецком СЗ спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608

На Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область) спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608, сделанную по заказу компании «Шексна-Шиппинг».

В Череповце спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608 / Фото: "Шексна Шиппинг" / Фото:В Череповце спустили на воду восьмую баржу проекта RBD 4608 / Фото: "Шексна Шиппинг" / Фото: © korabel.ru

Группа компаний «Р-Флот» выступила генеральным проектантом и автором рабоче-конструкторской документации для судостроителей. Проект разработан на основании технического задания, утвержденного ООО «Шексна Шиппинг».

Баржа на 100 процентов построена из отечественных материалов и комплектующих. Ёе грузоподъемность 600 тонн.

Объёмные трюмы, широкие палубы балкеров позволяют перевозить не только зерно, но строительные материалы, лес, пиломатериалы, металлопрокат. Длина судна — 47 метров, ширина — 8,44 метра.

В настоящее время на стапелях Череповецкого судостроительного завода продолжается строительство ещё нескольких барж.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...osmuyu_barzhu_proekta_rbd_4608.html

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, баржа, RBD 4608
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