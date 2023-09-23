АЭС «Руппур»: рекорд монтажа

На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершена установка металлоконструкций купола наружной защитной оболочки (НЗО) в здании реактора энергоблока № 2.

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Cпециалисты Инжинирингового дивизиона поставили рекорд — установили купол наружной защитной оболочки за 2 дня. Это самый короткий срок проведения подобного рода операций.

Верхняя часть купола весом 129 тонн и диаметром 34,5 метра была смонтирована в проектное положение на высоте 57,1 метра. Теперь высота сооружения составляет 63,9 метра, а после бетонирования купола достигнет 65,4 метра.

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«Мы успешно завершили установку купола наружной защитной оболочки и вскоре начнем его бетонирование. После этого мы сможем приступить к монтажу систем пассивного отвода тепла», — прокомментировал вице-президент АО АСЭ — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

Монтаж купола НЗО проводился в два этапа. Нижняя часть конструкции весом 200 тонн и диаметром 46,3 метра была установлена в проектное положение два дня назад.

© ase-ec.ru

Наружная защитная оболочка, представляющая железобетонную конструкцию, — элемент локализующей системы безопасности. Она защищает реакторную установку от внешних воздействий и позволяет исключить выход радиации в окружающую среду при любых ситуациях.