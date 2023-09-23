На астраханской верфи ОСК спустили на воду танкер-химовоз
Судно строится по заказу компании «Евразия-Шиппинг Каспий», проектант — Невское ПКБ (входит в ОСК).
Танкер проекта 00216М предназначен для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60С. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.
После спуска судно будет достраиваться на воде, пройдет швартовные и ходовые испытания.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!