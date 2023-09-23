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Судостроение и судоходство

На астраханской верфи ОСК спустили на воду танкер-химовоз

 © www.aoosk.ru

Судно строится по заказу компании «Евразия-Шиппинг Каспий», проектант — Невское ПКБ (входит в ОСК).

Танкер проекта 00216М предназначен для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60С. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

После спуска судно будет достраиваться на воде, пройдет швартовные и ходовые испытания.

https://t.me/aoOCK/8113

Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/

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Танкер проекта 00216М, АСПО Южный центр судостроения и судоремонта
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