«Роснефть» запустила первую в России высокоавтоматизированную мобильную подстанцию

© www.rosneft.ru

«Роснефть» впервые в России ввела в эксплуатацию высокоавтоматизированную мобильную подстанцию мощностью 35 кВт на Ванкорском месторождении. Новый энергетический объект российского производства обеспечит электроснабжением установку раннего предварительного сброса воды производительностью 10 тыс. м3 в сутки.

«РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть» и оператор масштабного добывающего проекта «Восток Ойл», внедряет инновационные подходы к освоению недр. Компания активно применяет в условиях автономной работы месторождений различные решения, основными преимуществами которых являются мобильность, экономическая рентабельность, скорость возведения технологического оборудования и минимизация воздействия на окружающую среду.

Главные преимущества новой цифровой трансформаторной подстанции Ванкора — мобильность и возможность удаленного доступа к ее управлению без нахождения персонала на объекте. Дистанционное управление позволяет экономить ресурсы на содержание оборудования, а также существенно снижает время на оперативные переключения.

Скорость ввода подстанции в эксплуатацию с учётом проектирования, изготовления и монтажа в два раза выше, чем при традиционном подходе, а общие затраты на строительство — почти на 30% ниже. Такая эффективность достигается благодаря применению модульной технологии и высокой мобильности объекта — все элементы подстанции расположены на шасси полуприцепов.

В перспективе «РН-Ванкор» планирует создать автоматизированный хаб для электрических сетей Ванкорского кластера, управление которым будет производиться из единого диспетчерского центра.