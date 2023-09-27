Российский экипаж МКС успешно вернулся на Землю спустя 371 день на орбите
Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после завершения самой длительной в истории миссии на Международной космической станции — они провели в космосе 371 день. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Сведение с орбиты и спуск корабля на Землю прошли в штатном режиме. Полет Прокопьева, Петелина и Рубио стал самым длительным по программе МКС за всю историю станции.
В госкорпорации добавили, что это второй космический полет Сергея Прокопьева. В общей сложности он провел на орбите более 567 суток, а в открытом космосе, куда Прокопьев выходил восемь раз, более 55 часов.
Для Дмитрия Петелина это был первый космический опыт — он выходил в открытый космос шесть раз и провел там 39 часов.
На МКС сейчас находится экипаж 70-й экспедиции из космонавтов Роскосмоса, NASA и ESA. Россию представляют Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Кононенко провел в космосе уже более 736 дней. Он может стать первым в истории человеком, кто проведет на орбите более 1 000 суток.
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