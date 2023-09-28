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Экспорт

Россия поставила в Пакистан первую партию сжиженного нефтяного газа

В Пакистан из России доставлена первая партия СНГ, объем поставки составил 100 тыс. тонн, — сообщили в российской дипмиссии. Транспортировка осуществлялась сухопутным транспортом через особую экономическую зону (ОЭЗ) «Серахс» на северо-востоке Ирана из-за отсутствия прямого наземного сообщения между Россией и Пакистаном. Партия СНГ была отгружена российским независимым переработчиком нефти АО «ФортеИнвест» со своего НПЗ в Орске. «ФортеИнвест» получило запрос от Пакистана о поставках в страну бензина, дизельного топлива и новой партии СНГ. Российская сторона ведет переговоры о продолжении транзита через иранскую ОЭЗ «Серахс» поставок в Пакистан.

Для переговоров с российскими партнерами о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа 10 октября в Россию прибудет делегация Министерства энергетики Пакистана. В ходе предстоящих переговоров планируется также обсудить инвестиционное сотрудничество по строительству магистрального газопровода «Пакистанский поток».

https://tass.ru...nomika/18850827

Источник: https://gasandmoney.ru/gas/38640/

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Пакистан
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    29.09.2307:51:28

    Обязательно нужно работать с правительством Афганистана над созданием транзитного коридора в Пакистан и Индию.

    #1269240
    • Великоросс Великоросс
      29.09.2312:27:27

      Делегация талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) во главе с министром во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Моттаки прибыла в Казань для участия в пятом заседании московского формата консультаций. Об этом сообщил наш корреспондент.

      Участники обсудят борьбу с региональными угрозами и создание инклюзивного правительства в Афганистане. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон.

      Видео: Александр Бурмистров/Алексей Санько/ТАСС

      https://t.me/ta...s_agency/211983

      #1269266
    • Аlex М Аlex М
      29.09.2313:38:21

      Там хотя бы ЖД однопутку 1520 провести всего 600 километров до Пакистана, однако там в сторону Индии такие горы жуткие, что эти 600 превратятся в 1000-1500, и вообще Афганистан сплошные горы

      #1269275
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