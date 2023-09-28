Россия поставила в Пакистан первую партию сжиженного нефтяного газа

В Пакистан из России доставлена первая партия СНГ, объем поставки составил 100 тыс. тонн, — сообщили в российской дипмиссии. Транспортировка осуществлялась сухопутным транспортом через особую экономическую зону (ОЭЗ) «Серахс» на северо-востоке Ирана из-за отсутствия прямого наземного сообщения между Россией и Пакистаном. Партия СНГ была отгружена российским независимым переработчиком нефти АО «ФортеИнвест» со своего НПЗ в Орске. «ФортеИнвест» получило запрос от Пакистана о поставках в страну бензина, дизельного топлива и новой партии СНГ. Российская сторона ведет переговоры о продолжении транзита через иранскую ОЭЗ «Серахс» поставок в Пакистан.

Для переговоров с российскими партнерами о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа 10 октября в Россию прибудет делегация Министерства энергетики Пакистана. В ходе предстоящих переговоров планируется также обсудить инвестиционное сотрудничество по строительству магистрального газопровода «Пакистанский поток».

https://tass.ru...nomika/18850827