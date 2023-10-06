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Транспорт и логистика

Первую очередь транспортно-логистического центра «Сибирский» запустили под Новосибирском

 © tass.ru

Первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сибирский» начала работу в полноценном режиме в Сибирском федеральном округе

Первый поезд, который был перегружен на терминале в ходе мероприятия, прибыл в Новосибирск из Владивостока, уточнили в пресс-службе компании «Новосибирский транспортный терминал». Далее он отправится в Москву.

Запуск первой очереди ТЛЦ в тестовом режиме состоялся в конце августа. Как отметил инвестор и основатель компании «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе, транспортно-логистический центр «Сибирский» позволит решить стратегические задачи по ускорению товародвижения и снижению логистических издержек на сети российских железных дорог.

Узловой транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом и железнодорожной инфраструктурой будет одним из крупнейших в Сибири, сможет обслуживать сразу несколько грузовых контейнерных поездов, идущих из Азии. Проект ТЛЦ позволит оптимизировать цепочки поставок для компаний, а также снизит нагрузку на федеральные автотрассы и дорожную сеть Новосибирска.

Терминал в Новосибирской области мощностью до 1 млн ДФЭ в год сможет обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Общая площадь терминала составит более 300 га. Общий объем инвестиций в проект превысит 15 млрд рублей.

 © tass.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/18928067

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Новосибирский транспортный терминал
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