На ЭларСкан оцифровывают уникальные книги 16-18 веков

В Курский областной краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования ЭларСкан А1-600КС, с помощью которого планируется оцифровать десятки тысяч документов, в том числе, старинные и редкие издания.

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ОБУК «Курский областной краеведческий музей» объединяет 32 филиала, расположенных по Курской области. Общее количество музейных предметов основного фонда составляет — 383 597. Их них 243 860 предметов подлежит сканированию — это документы, фотографии, редкие книги, газеты, графика, открытки и другая печатная продукция. Работа по сканированию фонда успешно ведется с 2013 года на сканере ПланСкан С3-ЦА-600М. В августе 2023 года был приобретен новый планетарный сканер ЭларСкан А1-600КС.

© elar.ru

«Планетарный сканер ЭларСкан А1-600КС был выбран в связи с тем, что, благодаря наличию V-образной колыбели, он позволит нам сканировать ветхие подлинники книг и документов с неполным раскрытием и с широким корешком, чего мы ранее не могли делать, — рассказывает заведующий отделом учета музейных предметов Оксана Викторовна Шебета. — К оцифровке планируются документы и фотографии, гравюры кон.19-нач.20 вв., плакаты, афиши 20 в., коллекция редкой книги, подшивки газет советского периода и другие ценные материалы, — всего несколько десятков тысяч оригиналов».

Среди наиболее ценных книг, которые будут оцифрованы с помощью современного отечественного оборудования, например, Кантемир А.Д. «Симфония или Согласие на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида» (1727 год.), Евангелие, на церковно-славянском языке (1575 год.); Библия Острожская (1581 год.); Апостол, переписанный попом Василием Рылянином в мае 1597 года.

Цифровые копии будут размещаться в Госкаталоге МФ РФ, использоваться для виртуальных выставок на сайте музея, а также предоставляться по запросу исследователям и посетителям музея. Кроме того, электронные копии широко используются для изучения музейных предметов научными сотрудниками.