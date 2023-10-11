Сдан буксир «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395
Буксир «Череповецкий судостроитель» проекта ТСК.395, построенный на Череповецком судостроительном заводе (Вологодская область), прошел испытания и получил регистрацию Российского морского регистра судоходства (РС) в Таганрогском порту.
На изготовление судна потребовалось менее 1 года. Он может одновременно буксировать 8 и более барж. Судно оборудовано подъемной рубкой для улучшения видимости при проводке длинных составов, сообщает пресс-служба Агентства городского развития Череповца.
Габаритная длина — 22,3 м, габаритная ширина — 7,4 м, высота борта — 2,84 м, мощность главных двигателей — 1500 лошадиных сил.
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