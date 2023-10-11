Беспроводая зарядная станция для использования в чистых помещениях.

Слева - видимая над поверхностью часть зарядной станции. Справа - смвртфон в процессе зарядки © commeng.ru

Специалистами COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) разработана концепция и модель беспроводной зарядной станции, предназначенной для использования в чистых помещениях медицинских учреждений, лабораторий, предприятий фармацевтики и микроэлектроники.

Использование зарядной станции позволит заряжать и запитывать различные устройства, поддерживающие наиболее распространенный стандарт Qi, например, смартфоны, беспроводные блоки питания.

В качестве примера применения можно привести палаты интенсивной терапии для пациентов после трансплантации органов, в которых требования к наличию пыли и микроорганизмов чрезвычайно высоки. Использование предлагаемого устройства позволит отказаться от силовых розеток, в которых скапливается пыль и размножаются микроорганизмы.

В конструкции зарядной станции отсутствуют ступеньки, выступы и углы, где могут скапливаться загрязнения и влага. Электронный блок и клеммы для подключения к цепи питания безопасного напряжения 24 В находятся под защитной пленкой.

Контактирующая с помещением часть механически не повреждается при протирке, очистке и дезинфекции. Монтаж производится на горизонтальные плоскости (например поверхность стола), несложен и не требует применения герметика.

Контактирующие с контролируемой средой чистых помещений защитная плёнка и силиконовая уплотнительная прокладка не выделяют загрязняющие частицы, имеют высокую стойкость к очищающим и дезинфицирующим средствам, не имеют шероховатостей и пористости, где может происходить удержание частиц и химических загрязнений или развитие микробиологических загрязнений; не генерируют и не удерживают существенный электростатический заряд.

В случае интереса потенциальных заказчиков беспроводная зарядная станция будет запущена в производство. Раздел «Оборудование чистых помещений» на сайте компании.