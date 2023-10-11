Во Владимирской области открылся круглосуточный травмоцентр

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/VDEE4s4KU28

В Коврове открылся круглосуточный травмоцентр.

Новое отделение появилось на базе первого клинического медицинского центра.

Мини-операционная, новый кабинет. Здесь есть все необходимое оснащение,как для реализации мобилизации — то есть наложения повязок, так и для оперативных вмешательств — вправления вывихов.

Ортопед-травматолог с пятнадцатилетним стажем — Тарас Шарамко показывает новый корпус медицинского центра. Совсем недавно здесь открылся собственный травмпункт. По словам врача, принцип работы нового отделения существенно отличается от амбулаторного приема.

Тарас Шарамко,заведующий отделением травматологии и ортопедии первого клинического медицинского центра:

— Мы начинаем оказывать помощь пациентам с травмами в режиме 24/7 еще раз повторю — и это очень важно — у нас будет возможность не просто оказать помощь вот здесь — в рамках этого кабинета, у нас будет возможность при необходимости тут же соперировать.

Идея проекта возникла внезапно — рассказывает главный врач Дмитрий Кузнецов. Зимой этого года доктор сам сломал ногу. В позднее время суток сделать рентген и наложить гипс оказалось проблематично. Дмитрий Кузнецов решил, что подобная помощь должна быть доступна для всех пациентов. На реализацию замысла руководство первого клинического медицинского центра потратило почти восемь месяцев.

Дмитрий Кузнецов, главный врач первого медицинского клинического центра :

— Мы один из немногих центров, который будет оказывать диагностическую помощь круглосуточно в объеме компьютерной томографии и рентгеновской.

Сегодня отделение травматологии и ортопедии — место, где используют передовые медицинские технологии. В скором времени здесь планируют проводить весь спектр сложнейших операций.

Тарас Шарамко,заведующий отделением травматологии и ортопедии первого клинического медицинского центра:

— Остеосинтез костей с применением всевозможных имплантов, пластин, штифтов — это если мы говорим о травме. Если мы говорим об ортопедии, то мы будем выполнять эндопротезирование суставов колен, тазобедренного, плечевого. У нас будет ортоскопия. У нас есть оборудование для выполнения операций на позвоночнике. В том числе малоинвазивные технологии.

Всего в новом травмоцентре трудятся порядка пятнадцати врачей. И каждый готов максимально оперативно прийти на помощь пациентам.