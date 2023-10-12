Идём на Восток

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Побывать на этом мосту, при определенных условиях, может каждый. Ну да любого человека сюда не пустят, тем более пешком. Сейчас с обеих сторон моста строят пункты пропуска, через которые в скором времени будут пропускать организованные группы туристов, но пока тут могут оказаться водители, перевозящие коммерческие грузы. То есть, теоретически, любой из вас, став водителем фуры, может попасть на этот мост.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но попасть под мост, могут единицы, если не считать пограничников, из обычных людей почти никто. Разве что, вероятно, строители, обслуживающие и ремонтирующее это стратегически важное для России сооружение.

Но я сумел сюда попасть. В рамках автопробега #открываемдальний мне посчастливилось буквально прикоснуться к этому величественному инженерному сооружению.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Не переживайте, никаких законов я не нарушил, пограничники сами пропустили меня в эту пограничную зону, поэтому у меня есть уникальная возможность показать вам этот важный мост так близко.

Это недавно открытый мост через Амур недалеко от Благовещенска, который теперь соединяет Китай и Россию.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

На другом берегу виден китайский город ХэйхэСейчас мост работает исключительно на транзит грузов, пассажирское движение через него запрещено.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Кстати, вопреки расхожему мнению о том, что в Россию из Китая буквально нескончаемым потоком везут всякие товары, тут очередей не наблюдается, мост почти пуст. Дело тут еще и в том, что реализована электронная система регистрации автотранспорта. То есть те кто желают тут проехать, регистрируют время проезда заранее, и потом могут прибыть к нужному времени и быстро пройти весе пограничные процедуры — то есть электронная очередь, но для автомобилей.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Табло с электронной очередьюПоэтому те кто прибыл заранее, ожидают свою очередь на стоянке, и не создают пробку.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Мост строился совместно с китайской стороной, но затраты оказались не равны. На строительство моста со стороны России потратили 13,6 млрд рублей, тогда как китайцы потратили (в пересчёте на рубли) — лишь 5,2 млрд руб. Дело вовсе не в том, что китайцы сумели как-то сэкономить, или у нас умудрились что-то украсть. Просто Амур со стороны России имеет более сложный, болотистый берег, поэтому нашим строителям пришлось построить еще и мост через протоку Каникурганская (278 м), дорогу 2-й категории длиной около 17 км, три транспортные развязки и другие объекты на подъезде к мосту. Это не считая часть моста через реку Амур длиной 540,33 м.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Общая длина моста 1284 метров. Он имеет 12 пролётов, крупнейшие пять из них длиной по 147 м. Две полосы для автотранспорта шириной по 3,75 м, общая ширина проезжей части 11,5 м. Для пропуска судов предназначены два пролёта с судоходным подмостовым габаритом по 140×17 м

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Мост начали строить в 2016 году, и уже 29 ноября 2019 года было объявлено о завершении строительства моста. Но из-за пандемии реально мост был открыт лишь в 2022 году. Но на строительстве моста дело не заканчивается. Здесь организована территория опережающего развития, и благодаря этому идет развитие крупного логистического кластера «Каникурган» идет строительство соответствующей инфраструктуры.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Планируется создание так же и пункта пропуска для организованных групп, что позволит нарастить туристические потоки в обе стороны.

Мост становится точкой развития сопутствующий инфраструктуры, в чистом поле создаются рабочие места, развивается бизнес, в том числе и сопутствующий. Помогает этому и ТОР, создавая здесь комфортные налоговые условия для резидентов, вкладывающих сюда миллиарды рублей инвестиций.