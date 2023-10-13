Гордиться нельзя стыдиться

Город Хэйхэ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Мне кажется, большинство туристов, которые решают посетить Благовещенск, делают это не для того, чтобы увидеть этот город. Как бы это не звучало странно, но главная достопримечательность города Благовещенска это город Хэйхэ. Как это так? Достопримечательность одного города это другой город?

Хэйхэ́ (кит. 黑河, пиньинь Hēihé, буквально: «Чёрная река») — китайский город (точнее городской округ) в провинции Хэйлунцзян. Расположен напротив Благовещенска на другом берегу реки Амур.

Кадры сияющих огнями высоток Хэйхэ видел каждый. И глядя на эти фотографии, у многих закрадывается мысль о том, что на фоне Благовещенска, Хэйхэ выглядит как портал в другую вселенную.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Причем сравнить с Благовещенском можно довольно легко, по центру Амура ходят прогулочные суда, которые битком набиты зеваками, решившими воочию убедится насколько же Китай далеко ушел от России. Вот почему я и говорю, что главная достопримечательность Благовещенска — китайский город. Спросите любого: что он знает о Благовещенске, и почти каждый вам ответит: «А, это тот город, где напротив китайские небоскрёбы?».

Хэйхэ. 82-метровое Колесо Обозрения. Расположено в парке атракционов © Роман Ковригин/Сделано у нас

На самом деле у жителей западной части России эти фотографии чаще всего вызывают только одно чувство — чувство зависти. Им, почему-то кажется, что сияющий Хэйхэ неопровержимое доказательство того, что жить в Китае лучше, чем в России.

Вот только не говорите об этом жителям Благовещенска. Я пообщался со многими из них, и рассказал им о том, что у нас «на западе» все уверены, будто они китайцам безмерно завидуют, когда, гуляя по набережной, видят сияющий город на другом берегу.

Смущенная улыбка и искреннее недоумение было всегда мне ответом: «В смысле, мы завидуем? Чему? Благовещенск гораздо лучше Хэйхэ!», — отвечали мне они.

Благовещенск. У него с подстветкой тоже всё нормально, но она гораздо более спокойная и уютная © Роман Ковригин/Сделано у нас

«Вы там вообще были? Вы видели что там, за этими сияющими фасадами? А мы были!»

Это общая компиляция ответов мне, я так и не смог найти кого-то из местных, кто завидовал бы китайскому городу. Все они считают, что Благовещенск лучше.

И я их понимаю. Да, Благовещенск в несколько раз меньше Хэйхэ. Между прочим, население китайского мегаполиса снижается уже много лет, китайцы уезжают из него, но даже сейчас там проживают около 1.2 млн человек (10 лет назад было 1 673 899 человек) — это население Казани, или, скажем Екатеринбурга. И что, вы хотите сказать, что наши города миллионники своими фасадами хуже Хэйхэ? Мой родной Ростов-на-Дону точно не хуже.

В Благовещенске живут 240 тыс., и столь небольшой город, конечно, не может похвастать таким количеством высоток. Да и вызывающе яркую подсветку зданий тут не делают. Поэтому великолепие набережной можно оценить только днем.

Шикарная набережная Благовещенска © Роман Ковригин/Сделано у нас

Набережная Благовещенска. Впереди видна стройка - это строят канатную дорогу в Китай. Это будет первая в мире международная канатная дорога © Роман Ковригин/Сделано у нас

Много места, много зелени, и никаких небоскребов. Благовещенск всех в себя влюбил © Роман Ковригин/Сделано у нас

Гостиница Меркюри - лучший отель в котором нам довелось остановиться на ДВ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Именно днем, а не в ночных сумерках, скрывающих недостатки, Благовещенск расцветает, показывает свою красоту, свою ухоженность, свою комфортность для людей. И это касается не только набережной, тут много очень милых общественных пространств внутри, фонтаны, газончики, лавочки, кафешки, множество молодежи.

Бронекатер БК-376 времен Великой Отечественной войны, установленный на набережной Благовещенска. Проекта 1125 был построен в 1943—1944 годах в Перми. Действовал на Одре и Шпрее. Служил на Дунае, потом на ЧФ. В конце 60-х был переброшен на ДВ и вошел в состав 139-го дивизиона артиллерийских катеров 74-й бригады 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей Тихоокеанского флота © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Триумфальная арка в Благовещенске — в честь посещения города наследником Цесаревичем Николаем Александровичем 4-5 июня 1891 года. Была разрушена в советское время и воссоздана в 2003—2005 годах © Роман Ковригин/Сделано у нас

А за китайским фасадом даже ночью проглядывает то, что показывать не хотелось бы. А во дворах, по словам благовещенцев, там вообще ужас. Просто надо чуть отойти от берега Амура.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но сам не видел, не буду на этом настаивать. Зато видел Благовещенск. Жаль было мало времени, но и того что успел увидеть, достаточно, чтобы сказать — Благовещенск один из лучших городов Дальнего Востока. Причем это было наше консолидированное мнение всех участников автопробега #открываемдальний . Благовещенск всем запал.

И действительно понравилось отношение его жителей к своему городу. Кажется близость китайского «конкурента» еще больше заставляет людей любить свой город. И никакой зависти, а наоборот твердая уверенность — Благовещенск лучше!

Так что они точно знают где именно поставить запятую в заголовке этой статьи.