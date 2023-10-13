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Своими глазами

Гордиться нельзя стыдиться

Город ХэйхэГород Хэйхэ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Мне кажется, большинство туристов, которые решают посетить Благовещенск, делают это не для того, чтобы увидеть этот город. Как бы это не звучало странно, но главная достопримечательность города Благовещенска это город Хэйхэ. Как это так? Достопримечательность одного города это другой город?

Хэйхэ́ (кит. 黑河, пиньинь Hēihé, буквально: «Чёрная река») — китайский город (точнее городской округ) в провинции Хэйлунцзян. Расположен напротив Благовещенска на другом берегу реки Амур.

Кадры сияющих огнями высоток Хэйхэ видел каждый. И глядя на эти фотографии, у многих закрадывается мысль о том, что на фоне Благовещенска, Хэйхэ выглядит как портал в другую вселенную.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Причем сравнить с Благовещенском можно довольно легко, по центру Амура ходят прогулочные суда, которые битком набиты зеваками, решившими воочию убедится насколько же Китай далеко ушел от России. Вот почему я и говорю, что главная достопримечательность Благовещенска — китайский город. Спросите любого: что он знает о Благовещенске, и почти каждый вам ответит: «А, это тот город, где напротив китайские небоскрёбы?».

Хэйхэ. 82-метровое Колесо Обозрения. Расположено в парке атракционовХэйхэ. 82-метровое Колесо Обозрения. Расположено в парке атракционов © Роман Ковригин/Сделано у нас

На самом деле у жителей западной части России эти фотографии чаще всего вызывают только одно чувство — чувство зависти. Им, почему-то кажется, что сияющий Хэйхэ неопровержимое доказательство того, что жить в Китае лучше, чем в России.

Вот только не говорите об этом жителям Благовещенска. Я пообщался со многими из них, и рассказал им о том, что у нас «на западе» все уверены, будто они китайцам безмерно завидуют, когда, гуляя по набережной, видят сияющий город на другом берегу.

Смущенная улыбка и искреннее недоумение было всегда мне ответом: «В смысле, мы завидуем? Чему? Благовещенск гораздо лучше Хэйхэ!», — отвечали мне они.

Благовещенск. У него с подстветкой тоже всё нормально, но она гораздо более спокойная и уютнаяБлаговещенск. У него с подстветкой тоже всё нормально, но она гораздо более спокойная и уютная © Роман Ковригин/Сделано у нас

«Вы там вообще были? Вы видели что там, за этими сияющими фасадами? А мы были!»

Это общая компиляция ответов мне, я так и не смог найти кого-то из местных, кто завидовал бы китайскому городу. Все они считают, что Благовещенск лучше.

И я их понимаю. Да, Благовещенск в несколько раз меньше Хэйхэ. Между прочим, население китайского мегаполиса снижается уже много лет, китайцы уезжают из него, но даже сейчас там проживают около 1.2 млн человек (10 лет назад было 1 673 899 человек) — это население Казани, или, скажем Екатеринбурга. И что, вы хотите сказать, что наши города миллионники своими фасадами хуже Хэйхэ? Мой родной Ростов-на-Дону точно не хуже.

В Благовещенске живут 240 тыс., и столь небольшой город, конечно, не может похвастать таким количеством высоток. Да и вызывающе яркую подсветку зданий тут не делают. Поэтому великолепие набережной можно оценить только днем.

Шикарная набережная БлаговещенскаШикарная набережная Благовещенска © Роман Ковригин/Сделано у нас

Набережная Благовещенска. Впереди видна стройка - это строят канатную дорогу в Китай. Это будет первая в мире международная канатная дорогаНабережная Благовещенска. Впереди видна стройка - это строят канатную дорогу в Китай. Это будет первая в мире международная канатная дорога © Роман Ковригин/Сделано у нас

Много места, много зелени, и никаких небоскребов. Благовещенск всех в себя влюбилМного места, много зелени, и никаких небоскребов. Благовещенск всех в себя влюбил © Роман Ковригин/Сделано у нас

Гостиница Меркюри - лучший отель в котором нам довелось остановиться на ДВГостиница Меркюри - лучший отель в котором нам довелось остановиться на ДВ © Роман Ковригин/Сделано у нас

Именно днем, а не в ночных сумерках, скрывающих недостатки, Благовещенск расцветает, показывает свою красоту, свою ухоженность, свою комфортность для людей. И это касается не только набережной, тут много очень милых общественных пространств внутри, фонтаны, газончики, лавочки, кафешки, множество молодежи.

Бронекатер БК-376 времен Великой Отечественной войны, установленный на набережной Благовещенска. Проекта 1125 был построен в 1943—1944 годах в Перми. Действовал на Одре и Шпрее. Служил на Дунае, потом на ЧФ. В конце 60-х был переброшен на ДВ и вошел в состав 139-го дивизиона артиллерийских катеров 74-й бригады 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей Тихоокеанского флотаБронекатер БК-376 времен Великой Отечественной войны, установленный на набережной Благовещенска. Проекта 1125 был построен в 1943—1944 годах в Перми. Действовал на Одре и Шпрее. Служил на Дунае, потом на ЧФ. В конце 60-х был переброшен на ДВ и вошел в состав 139-го дивизиона артиллерийских катеров 74-й бригады 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей Тихоокеанского флота © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Триумфальная арка в Благовещенске — в честь посещения города наследником Цесаревичем Николаем Александровичем 4-5 июня 1891 года. Была разрушена в советское время и воссоздана в 2003—2005 годахТриумфальная арка в Благовещенске — в честь посещения города наследником Цесаревичем Николаем Александровичем 4-5 июня 1891 года. Была разрушена в советское время и воссоздана в 2003—2005 годах © Роман Ковригин/Сделано у нас

А за китайским фасадом даже ночью проглядывает то, что показывать не хотелось бы. А во дворах, по словам благовещенцев, там вообще ужас. Просто надо чуть отойти от берега Амура.

 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но сам не видел, не буду на этом настаивать. Зато видел Благовещенск. Жаль было мало времени, но и того что успел увидеть, достаточно, чтобы сказать — Благовещенск один из лучших городов Дальнего Востока. Причем это было наше консолидированное мнение всех участников автопробега #открываемдальний. Благовещенск всем запал.

И действительно понравилось отношение его жителей к своему городу. Кажется близость китайского «конкурента» еще больше заставляет людей любить свой город. И никакой зависти, а наоборот твердая уверенность — Благовещенск лучше!

Так что они точно знают где именно поставить запятую в заголовке этой статьи.

  • rvk
  • 9
открываемдальний, благовещенск, дальний восток
  • polukrovkarus.livejournal.com polukrovkarus
    13.10.2305:53:00

    Не читал, но осуждаю(с)

    Зачем катить бочку на Хэйхэ и сравнивать его с Благовещенском если ни разу там не были?

    #1269921
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.10.2308:18:10

      Дело даже не в Хэйхэ. Дело за теми пространствами Маньчжурии, которая за ним тянется на юг. Это почти не заселённая территория, довольно пустынная. Маньчжуры, когда-то завоевавшие Китай, вымирают. Рождаемость в провинции Хэйлуцзян 0,69 ребёнка на 1 женщину в 2022 году (в 2021 году было 0,73).

      Хэйхэ это действительно просто визитная карточка.

      #1269924
      • Нет аватара exVHM.ru
        13.10.2313:30:18

        за последние 22 года убыль населения в Амурской области ~ 20%, убыль населения в провинции Хэйлунцзян ~ 15%.

        #1269953
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          13.10.2313:46:13

          Но это Китай где постоянно говорилось о слишком быстром росте населения.

          При этом население самого Благовещенска выросло за это время — с 211 тыс. в 1991 до 240 тыс. в 2023.

          Для Благовещенска близость Китая это шанс и только очень недавно начали ее использовать — раньше город был изолирован от Китая — конец света получался (вспомните еще столкновения на Даманском) а теперь начало большой страны.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:48 13.10.23
          #1269955
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          13.10.2314:47:07

          за последние 22 года убыль населения в Амурской области ~ 20%, убыль населения в провинции Хэйлунцзян ~ 15%.

          Точности ради в Амурской области — 18%.

          А по Хэйлуцзяну данные по численности только за 2020 год. Вы откуда взяли за 22 года?

          #1269970
    • Великоросс Великоросс
      13.10.2314:35:24

      Зачем катить бочку на Хэйхэ и сравнивать его с Благовещенском если ни разу там не были?

      А чего там такого в этом китайском городе? Подсветка что ли? Стоят несколько бетонных человейников с яркой иллюминацией. Достижение млин.   

      Днем эти бетонные коробки абсолютно ничего из себя не представляют.

       © chengshi.ru

       © gochina.ru

      Тут смотря как картинку подать. Вот так например этот китайский новострой в подметки Благовещенску не годится.

       © pic.rutubelist.ru

      Отредактировано: Великоросс~14:38 13.10.23
      #1269965
  • Нет аватара termometrix
    13.10.2310:22:42

    Нам не за что стыдиться, внешний вид населенных пунков в общем зависит от объективных законов регионального и пространственного развития.

    По вполне объективным причинам китайский мегаполис выглядит более внушительно.И Роман указал на эти причины очень точно и правильно.

    Когда население, плотность населения, плотность концентрации основных фондов больше, вполне естественно, что в большом городе также есть высотки и большая инфраструктура.Здесь важным фактором играет близость и связаность этого китайского мегаполиса к другим китайским мегаполисам и агломерациям,их средняя плотность в радиусе от пятисот до тысячи километров.

    Нигде не слышал и не видел, чтобы жители уютных небольших альпийских деревень и городков Швейцарии или Австрии стыдились своей среды обитания, сравнивая свои поселения с Нью-Йорком,Шанхаем,Дубаем,Москвой, Берлином или Сингапуром.

    Зы.Многие люди предпочитают спокойствие, тишину и чистоту небольших городов,поселков и маленьких населенных пунктов.

    Отредактировано: termometrix~11:27 13.10.23
    #1269931
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    13.10.2314:34:17

    Наличие небоскрёбов — вообще не показатель архитектурной эстетики городов. Я бы лично предпочёл более спокойный, аккуратный город с благоустроенными улицами.

    #1269964
    • Великоросс Великоросс
      13.10.2314:53:31

      Наличие небоскрёбов — вообще не показатель архитектурной эстетики городов.

      Тем более, что там небоскребов нет. Обычные современные бетонные «человейники», если взглянуть днем при отключенной иллюминации.    

      #1269972
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