Ростех досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие»

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Этот комплекс может в считанные минуты «начинить» минами площадь в несколько футбольных полей.

Система способна в автоматическом режиме осуществлять залп по расчетным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления. Взрывные устройства самоликвидируются или деактивируются в установленное время, что упрощает и ускоряет разминирование после прекращения боевых действий.

«Специальная военная операция и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. „Земледелие“ может с высокой скоростью устанавливать „интеллектуальные“ минные поля даже в труднодоступных районах. Что немаловажно, „Земледелие“ повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Принцип работы «Земледелия» схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.

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