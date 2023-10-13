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Армия и Флот

Ростех досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие»

 © rostec.ru

Этот комплекс может в считанные минуты «начинить» минами площадь в несколько футбольных полей.

Система способна в автоматическом режиме осуществлять залп по расчетным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления. Взрывные устройства самоликвидируются или деактивируются в установленное время, что упрощает и ускоряет разминирование после прекращения боевых действий.

«Специальная военная операция и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. „Земледелие“ может с высокой скоростью устанавливать „интеллектуальные“ минные поля даже в труднодоступных районах. Что немаловажно, „Земледелие“ повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Принцип работы «Земледелия» схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин.

https://t.me/rostecru/6482

Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-dosr...yu-sistemu-minirovaniya-zemledelie/

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ИСДМ «Земледелие»
  • Нет аватара Registratorvinete
    13.10.2312:45:42

    МО-ЛОД-ЦЫЫЫЫ !!!

    ЧЕСТЬ И ХВАЛА !!!

    Как это необходимо !!!

    #1269946
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.10.2312:52:10

    Очень хорошая система!

    Проверенная на фронтах СВО.

    #1269947
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    13.10.2314:36:55

    Я бы назвал эту систему настоящим Gamechanger, в отличие от хваленых западных вооружений.

    #1269966
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