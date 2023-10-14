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Транспорт и логистика

Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока

 © tvzvezda.ru

Правый пролет открыли ровно через месяц после восстановления левого пролета — 14 октября.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановлено раньше срока и менее чем за три месяца.

На изготовление новых пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций, на дорожное покрытие — более 360 тонн асфальтобетона.

Напомним 15 июля на Крымском мосту киевский режим организовал теракт, в результате которого девочка из Белгородской области потеряла обоих родителей, а мост получил повреждения.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/202310141343-DuQxo.html

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Крымский мост
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