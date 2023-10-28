Парк тягового подвижного состава Октябрьской магистрали пополнился 23 локомотивами
За 9 месяцев 2023 года на Октябрьскую железную дорогу поставлено 23 новых локомотива. РЖД с начала года инвестировали в обновление локомотивного парка магистрали 2,6 млрд руб.
В депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский Октябрьской дирекции тяги теперь работают 5 новых пассажирских электровозов ЭП2К.
В депо Санкт-Петербург-Варшавский поступило 3 пассажирских тепловоза ТЭП70БС.
Кроме того, новыми маневровыми тепловозами усилено локомотивное депо Санкт-Петербург-Финляндский, куда в эксплуатацию поступили 14 тепловозов ТЭМ18ДМ и 1 тепловоз ТЭМ31М.
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1649064
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