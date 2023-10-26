В Боровске Калужской области открыли парк «Текижа»
В районном центре при большом стечении народа был открыт культурно-природный парк «Текижа».
Внимательные горожане знают, что этим летом в овраге проходила реализация сразу двух проектов. Благодаря первому преобразился источник, возле которого появилась зона отдыха и удобный подход. Вторая часть строительных работ проходила на средства, выигранные Боровском в федеральном конкурсе. Победа позволила создать парк, не только впечатляющий своим размахом, но соединяющий две части поселения.
К слову, за оба эти преобразования проголосовали сами жители старинного города. Именно они отдали предпочтение Текиже, как одной из центральных точек Боровска, на которую чаще всего в местном бюджете не доставало денег.
Прошли несколько месяцев кропотливой работы, ведь по условиям местности и статуса объекта тяжёлая техника не допускалась в овраг.
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27.10.2308:18:09