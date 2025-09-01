© admoblkaluga.ru

31 августа был вручён символический «ключ от будущего» первым студентам первого в стране технического колледжа. Он создан РПЦ при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства области и ведущих научных организаций нашей страны. Впервые за многие десятилетия на территории Калужской области открывается технический колледж, впервые в стране он создан под покровительством Русской православной Церкви. «Логос» во многом уникален. Здесь будут обучать по самым современным специальностям». Губернатор отметил, что востребованность образовательного учреждения доказывает конкурс, который составил почти два человека на место.

Первые 90 студентов будут изучать информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, радиотехнические информационные системы, эксплуатацию беспилотных авиационных систем. Еще одна специальность – «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов» – впервые включена в учебный план СПО.

В колледже будут реализованы образовательные программы «Профессионалитета». Особое внимание в учебном плане будет уделяться практике, которая будет проводится при содействии ключевых предприятий региона. В их числе – Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Студентам предоставят комфортные условия для проживания: в шаговой доступности от учебного корпуса построено современное общежитие.

