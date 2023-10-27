«Орион-Ц»: видеосвязь с МКС в высоком качестве

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки нового наземного комплекса «Орион-Ц» для связи с Международной космической станцией (МКС) и космическими кораблями.

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Первая система установлена на предприятии «Решетнев» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос) в Красноярском крае.

В отличие от существующего оборудования новый комплекс обеспечивает видеосвязь с космическими кораблями в режиме приема и передачи одновременно. Также он стабильно работает при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех.

В составе «Орион-Ц» применены новые отечественные технические решения, ряд из которых является ноу-хау российского производителя. Благодаря этому комплекс обеспечивает прием и передачу цифрового ТВ-сигнала на сверхдальние расстояния — до 2000 км. Он позволяет космонавтам во время сеанса связи с центром управления полетами одновременно обмениваться звуковой и видеоинформацией. За счет использования современной электронной компонентной базы система стала компактнее предшественников, а также удобнее в эксплуатации.

Комплекс изготовлен специалистами НИИ телевидения (входит в «Росэлектронику») по техническому заданию РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос).

«Цифровая видеосвязь с МКС и космическими кораблями является основным каналом коммуникации между специалистами на Земле и космонавтами. По итогам первых сеансов связи новый комплекс обеспечивает качественную и надежную передачу информации и высокую скорость обмена данными. Сейчас мы ведем его модернизацию для того чтобы обеспечить возможность удаленного управления и размещения таких систем в местах со слабо подготовленной инфраструктурой», — заявил временный генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

«Орион-Ц» включает антенную систему, а также два контейнера с оборудованием и рабочими местами операторов.

© ruselectronics.ru

© ruselectronics.ru