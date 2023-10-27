«КАМАЗ» нарастил выпуск грузовиков поколения К5

По итогам трёх кварталов текущего года «КАМАЗ» произвёл более 3 тыс. грузовых автомобилей пятого поколения — тягачей КАМАЗ-54901, что в 2,5 раза превышает объём их выпуска за аналогичный период прошлого года.

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В отчёте компании по итогам 9 месяцев, отмечено, что за январь-сентябрь 2022 года было выпущено 1,15 тыс. грузовиков К5. Согласно производственной статистике, производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты: если сравнивать результаты только за сентябрь месяц к месяцу, то выпуск новых машин увеличился в четыре раза — со 150 до 600 единиц.

В последний месяц перед введением западных экономических санкций в отношении России — то есть в феврале прошлого года — компания выпустила на рынок 407 грузовиков КАМАЗ-54901.