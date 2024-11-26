РИАТ отгрузил партию седельных тягачей КАМАЗ-43118 в Набережных Челнах.7 единиц спецтехники передали заказчику.

Последние ноябрьские дни ознаменовались отгрузкой очередной партии специальных седельных тягачей КАМАЗ-РИАТ на шасси КАМАЗ-43118-RR для одной из ведущих сервисных компаний НГДК РФ*.

Седельные тягачи КАМАЗ-РИАТ отличаются лучшими в классе показателями производительности, и высокой надежностью. Главной особенностью этого тягача является установка ребрендингового двигателя КАМАЗ 689.512-340 (CUMMINS ISLe 340 л.с. 8,9 л. E-5) — это двигатель, созданный для тяжелых условий эксплуатации, экономичный, тяговый и ресурсный.

Грузовики КАМАЗ-РИАТ обеспечивают быструю окупаемость техники за счет эффективности.

РИАТ активно развивает производство и предлагает своим клиентам различные решения для транспортировки грузов. Мы уверены, что предоставляемая нами спецтехника станет залогом успеха для наших коллег. Благодарим наших партнеров за доверие и рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество.

*НГДК — нефтегазодобывающий комплекс.

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