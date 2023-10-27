Армейская авиация ВКС РФ получила Ми-26Т2 В

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Начальник армейской авиации ВКС РФ Игорь Романов сообщил о получении самого тяжелого серийного вертолета в мире — модернизированного Ми-26Т2 В. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Романов подчеркнул, что авиапарк армейской авиации каждый год пополняется новой и модернизированной авиационной техникой. Так, в этом году организации и предприятия промышленности передали военнослужащим вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2 В.

«И при этом важно поддерживать тесное взаимодействие с организациями и предприятиями промышленности. От этого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях и соединениях», — подчеркнул он.

Начальник армейской авиации добавил, что промышленность поставляет авиатехнику в соответствии планам, никаких срывов графика не возникает.

Ми-26Т2 В представляет собой тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет, оборудованный интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2 В. Это позволяет управлять машиной как в дневное, так и в ночное время суток, с выполнением автоматического полета по заранее заданному маршруту.