Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Армейская авиация ВКС РФ получила Ми-26Т2 В

 © aif.ru

Начальник армейской авиации ВКС РФ Игорь Романов сообщил о получении самого тяжелого серийного вертолета в мире — модернизированного Ми-26Т2 В. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Романов подчеркнул, что авиапарк армейской авиации каждый год пополняется новой и модернизированной авиационной техникой. Так, в этом году организации и предприятия промышленности передали военнослужащим вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2 В.

«И при этом важно поддерживать тесное взаимодействие с организациями и предприятиями промышленности. От этого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях и соединениях», — подчеркнул он.

Начальник армейской авиации добавил, что промышленность поставляет авиатехнику в соответствии планам, никаких срывов графика не возникает.

Ми-26Т2 В представляет собой тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет, оборудованный интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2 В. Это позволяет управлять машиной как в дневное, так и в ночное время суток, с выполнением автоматического полета по заранее заданному маршруту.
Источник: https://aif.ru/society/army/armeysk..._tyazhelyy_seriynyy_vertolet_v_mire

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Ми-26Т2В
  • Нет аватара nabludatel71
    27.10.2321:24:23

    Месяц назад был в Ростове-на-Дону по делам, и там как раз Ми-26 испытательные полёты проводил, два круга сделал — яркое впечатление!

    #1270705
  • Нет аватара lucky
    28.10.2304:30:06

    Ми-26Т2 В — это случайно не с российкими двигателями и экипажем из 2-х человек?

    #1270714
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,