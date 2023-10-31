Тульская деревня признана одной из самых лучших в мире

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Деревня Бехово в Тульской области вошла в число победителей международного конкурса Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Здесь не только красивые виды, храм, построенный Поленовым, но и современная туристическая инфраструктура.

«Лучшие туристические деревни» — это новый проект ЮНВТО, цель которого — развитие сельского туризма. От России в конкурсе участвовали три населенных пункта: Вятское Ярославской области, Висим Свердловской области и Бехово Тульской области. Всего же было 170 заявок из 75 стран мира. Тульская деревня была признана лучшей не только от России, но и всего постсоветского пространства.

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Деревня Бехово, раскинувшаяся на высоком берегу Оки, тесно связана с именем художника Василия Поленова. Да и находится она на территории Поленовского заповедника. Как и все туристы, знакомство с Бехово мы начали с главной достопримечательности — храма Живоначальной Троицы. Он был построен по эскизам Поленова в 1906 году. В росписи его интерьеров принимали участие сам Поленов, а также Репин, Коровин, Головин и Татевосян. Небольшая белоснежная церковь на крутом берегу и погост рядом, где похоронен художник и члены его семьи.

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— Люди приезжают со всей России и из-за рубежа, чтобы полюбоваться на эту потрясающую Окскую пойму. На храм, построенный Василием Поленовым, — образец русского модерна. На семейный поленовский некрополь, обустроенный так скромно по желанию Поленова и членов его семьи для сохранения аутентичности места, — рассказывает директор музея-усадьбы «Поленово» Наталья Поленова. — Десятилетиями шел разговор о застройке и столько же времени о сохранении ландшафта. Наша семья всегда боролась именно за этот кусок Окской поймы — один из важнейших кодов русского человека — моральных, ментальных, культурных. В последнее время нас в этом активно поддерживает правительство области, за что — большая благодарность. Когда ты входишь на этот холм и твой глаз и полет души не зацепляется ни за что. Здесь нет ни одного многоэтажного здания, нет ни одного бетонного забора, нет ни одной бетонной набережной. Как в XIX веке Василий Дмитриевич Поленов шел на пароходе по Оке с Константином Коровиным и ему понравились эти места, так и через 130 лет после основания усадьбы (дата будет отмечаться в следующем году. — Прим. ред.) мы видим то же самое.

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Жители Бехова о статусе, полученном их деревней, знают и ничуть этому не удивлены. Это те, кто здесь не бывал, пишут в соцсетях, мол, таких деревень в России сотни. «Мы всегда знали, что живем в самой лучшей деревне!» — откликается на вопрос Андрей Петрович Петров, которого мы застали за расчисткой снега, и тут же приглашает на экскурсию.

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Одна из лучших деревень совсем небольшая — порядка 80 домов. Но вся она изрезана глубокими оврагами. И получается так, что улицы состоят всего из нескольких домов — будто хутора. Названия улиц соответствующие — Живописная, Дачная… А соединяются они меж собой мостиками, крутыми лесенками, витиеватыми тропинками. Выпавший накануне обильный снег украсил многочисленные сосны и кусты, окончательно превратив все в какую-то нереальную сказку. И тут и там установлены деревянные основательные лавочки, не для туристов — для себя. Спускаемся к прудику — почти правильной формы круг с камышами по берегам. «Здесь вчера еще селезни были, — рассказывает Андрей Петрович и поясняет, зачем нужен пруд, когда Ока рядом: — А если пожар? До воды по этой крутизне не доберешься».

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Небольшой холмик в центре деревни не застраивается — здесь памятник землякам, павшим в Великую Отечественную войну. Камень для памятника кто-то из деревенских нашел в реке, всем миром его выволокли, потом тот мужик долго его обрабатывал, выбивал имена. Фамилия Куржупов повторяется восемь раз. «Все мужчины этой семьи ушли на фронт, и ни один не вернулся. Закончился род», — печально поясняет Андрей Петрович.

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Люди в деревне живут очень разные: есть семьи, чьи бабушки еще и самого Поленова видели, но много и людей искусства. «Это дом художника, а тот — балетмейстера Большого театра, а там — архитектора. Здесь — местный предприниматель, у него ферма и вот гостевой домик», — показывает наш экскурсовод.

В одном из дворов в распахнутые ворота видно сено — этот хозяин разводит овец. И сами дома разные — есть и столетние с наличниками, и из почерневшего от времени дерева, есть и вполне современные, но не выше положенных историческому месту норм. Это соседство не диссонирует — нет ни одного уродливого.

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Доехать до самой красивой деревни легко — по трассе М-2 свернуть по указателю «Музей-усадьба „Поленово“». В округе можно снять домик, есть гостевые дачи. В усадебном кафе русская кухня. Есть и ресторанчики с фермерской едой, к примеру, невероятной вкусной ячневой кашей.

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