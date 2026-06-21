Благоустройство общественных территорий поселка Саган-Нур в Бурятии

Это своего рода манифест, утверждающий, что эстетика и комфорт необходимы везде — вне зависимости от масштаба поселения. Авторы стремились создать атмосферу, где и ребенок, и пенсионер найдет себе занятие: от игры на музыкальных инструментах до спортивных упражнений.

Информация от архитекторов:

Мы хотели превратить Саган-Нур из просто рабочего поселка при разрезе в место, где хочется проводить время. Ключевая сложность проекта заключалась в необходимости интеграции человеческого масштаба в жесткую, функционально перегруженную структуру индустриального поселения.

Изношенная инфраструктура, сложный рельеф и хаотичное использование пространства требовали не декоративных, а структурных решений. Чтобы гармонизировать перепад высот, мы превратили утилитарные подпорные стенки (протяженностью более 190 метров) в активный архитектурный элемент, который привносит упорядоченность.

Для компенсации засушливого периода в проект внедрен пешеходный фонтан, который работает на охлаждение и создание комфортного микроклимата, не перегружая площадь лишними объемами.

Оптимизация бытовых сценариев — от парковочных мест до закрытых зон сбора мусора — помогла структурировать хаос и сместить фокус с утилитарных проблем на эстетику и отдых жителей.

После проработки базы мы перешли к детальному проектированию зон активности: событийной сцене, игровым модулям с музыкальными инструментами и спортивным кластерам. На этом этапе пустое пространство на чертежах превратилось в систему многофункциональных точек притяжения.

Мы отказались от точечного благоустройства в пользу единого пространства, где архитектура помогает жителям общаться и чаще бывать на улице. Проект превращает обычные проходы между домами в полноценные парки и зоны отдыха.

Село Ижевское Рязанская область

Благоустройство Красной улицы в Рязанской области

Целью проекта было создать узнаваемый образ села, опирающийся на его историю и культуру в интересах развития локальной идентичности; сделать улицу не транзитной территорией, а самостоятельным местом притяжения горожан и восстановить историческую значимость Красной как центральной улицы.

Информация от архитекторов:

Улица Красная — центральная, торговая и историческая улица села, сформированная плотной застройкой каменных усадебных зданий, где расположены все социальные и ком­мерческие объекты. Это самая важна сельская улица, где всегда кипит жизнь. За ее благоустройство проголосовало абсолютное большинство жителей.

Жители Ижевского проявили большой интерес к проекту, особенно краеведы, торговцы, экскур­соводы и обитатели самой Красной улицы. Работа над заявкой включала множество длительных экспе­диций в село, чтобы провести максимально разнообразную программу по соучастию: от архитектурных квестов до так­тического урбанизма.

Сельчане уже создают здесь малень­кие важные проекты, реализуют их и изучают варианты грантовой поддержки своей деятельности. В селе уже реализуются такие локальные истории, как экскурсии от Андрея Меркунова, лапидарий от Никиты Гирина, музей фотогра­фии Филатова, краеведческий музей Сергея Погонина.

Архитекторы предложили вернуть «преемственные функции» на свои исторические места (зона для кино, ижевская ярмарка, зона для праздников и гуляний, экспозиция фундамента), а также привнести новые функции, соблюдая при этом градостроительные регламенты исторического поселения.

Замысел также опирается и на изучение истории села и его утраченных функций и укладов. Про­ект переосмысляет их и воссоздает утраченные функции, которые актуальны и сегодня, и привносит новые. В благоустройство входит модернизация парка Ленина, молодежной спортивной зоны и фестивальной площадки. Это три главные точки роста села, которые совершенно разные по своему наполнению и ориентированы на все категории жителей.

Павильон разделен на две части: открытую и закрытую. Закрытая открывается на время ярмарки, открытая оснащена качелями и скамьями и до­ступна всегда.

Молодежная зона включает воркаут, стрит­бол, небольшой памп-трек и амфитеатр для летнего кино и юношеских мероприятий. Фестивальная площадка предназначена для проведения фестиваля Циолковского и событийной про­граммы кемпинга. Здесь планируется размещения террасы для кемпинга и смотровая площадка на озеро.

В рамках проекта улицы Красная по программе БКД будет реализована велоинфраструктура и тротуары вдоль улицы.