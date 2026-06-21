Благоустройство общественных территорий
Благоустройство общественных территорий поселка Саган-Нур в Бурятии
Это своего рода манифест, утверждающий, что эстетика и комфорт необходимы везде — вне зависимости от масштаба поселения. Авторы стремились создать атмосферу, где и ребенок, и пенсионер найдет себе занятие: от игры на музыкальных инструментах до спортивных упражнений.
Информация от архитекторов:
Мы хотели превратить Саган-Нур из просто рабочего поселка при разрезе в место, где хочется проводить время. Ключевая сложность проекта заключалась в необходимости интеграции человеческого масштаба в жесткую, функционально перегруженную структуру индустриального поселения.
Изношенная инфраструктура, сложный рельеф и хаотичное использование пространства требовали не декоративных, а структурных решений. Чтобы гармонизировать перепад высот, мы превратили утилитарные подпорные стенки (протяженностью более 190 метров) в активный архитектурный элемент, который привносит упорядоченность.
Для компенсации засушливого периода в проект внедрен пешеходный фонтан, который работает на охлаждение и создание комфортного микроклимата, не перегружая площадь лишними объемами.
Оптимизация бытовых сценариев — от парковочных мест до закрытых зон сбора мусора — помогла структурировать хаос и сместить фокус с утилитарных проблем на эстетику и отдых жителей.
После проработки базы мы перешли к детальному проектированию зон активности: событийной сцене, игровым модулям с музыкальными инструментами и спортивным кластерам. На этом этапе пустое пространство на чертежах превратилось в систему многофункциональных точек притяжения.
Мы отказались от точечного благоустройства в пользу единого пространства, где архитектура помогает жителям общаться и чаще бывать на улице. Проект превращает обычные проходы между домами в полноценные парки и зоны отдыха.
Село Ижевское Рязанская область
Благоустройство Красной улицы в Рязанской области
Целью проекта было создать узнаваемый образ села, опирающийся на его историю и культуру в интересах развития локальной идентичности; сделать улицу не транзитной территорией, а самостоятельным местом притяжения горожан и восстановить историческую значимость Красной как центральной улицы.
Информация от архитекторов:
Улица Красная — центральная, торговая и историческая улица села, сформированная плотной застройкой каменных усадебных зданий, где расположены все социальные и коммерческие объекты. Это самая важна сельская улица, где всегда кипит жизнь. За ее благоустройство проголосовало абсолютное большинство жителей.
Жители Ижевского проявили большой интерес к проекту, особенно краеведы, торговцы, экскурсоводы и обитатели самой Красной улицы. Работа над заявкой включала множество длительных экспедиций в село, чтобы провести максимально разнообразную программу по соучастию: от архитектурных квестов до тактического урбанизма.
Сельчане уже создают здесь маленькие важные проекты, реализуют их и изучают варианты грантовой поддержки своей деятельности. В селе уже реализуются такие локальные истории, как экскурсии от Андрея Меркунова, лапидарий от Никиты Гирина, музей фотографии Филатова, краеведческий музей Сергея Погонина.
Архитекторы предложили вернуть «преемственные функции» на свои исторические места (зона для кино, ижевская ярмарка, зона для праздников и гуляний, экспозиция фундамента), а также привнести новые функции, соблюдая при этом градостроительные регламенты исторического поселения.
Замысел также опирается и на изучение истории села и его утраченных функций и укладов. Проект переосмысляет их и воссоздает утраченные функции, которые актуальны и сегодня, и привносит новые. В благоустройство входит модернизация парка Ленина, молодежной спортивной зоны и фестивальной площадки. Это три главные точки роста села, которые совершенно разные по своему наполнению и ориентированы на все категории жителей.
Павильон разделен на две части: открытую и закрытую. Закрытая открывается на время ярмарки, открытая оснащена качелями и скамьями и доступна всегда.
Молодежная зона включает воркаут, стритбол, небольшой памп-трек и амфитеатр для летнего кино и юношеских мероприятий. Фестивальная площадка предназначена для проведения фестиваля Циолковского и событийной программы кемпинга. Здесь планируется размещения террасы для кемпинга и смотровая площадка на озеро.
В рамках проекта улицы Красная по программе БКД будет реализована велоинфраструктура и тротуары вдоль улицы.
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