В Белгороде открыли спортивный центр «Сирень»

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Центр на ул. Мокроусова, рядом с телевышкой, официально открыли 1 ноября. Заслуженный работник физкультуры РФ и основоположник школы художественной гимнастики в Белгородской области Римма Фролова напомнила, что в 2024-м этот вид спорта, как и область, отметит 70-летие.

«Художественная гимнастика у нас развивается давно, и сейчас есть условия, которых не было ещё никогда. Нашей художественной гимнастике 70 лет. Нас знают в России. Мы тренировались в любых условиях и показывали большие результаты. В таком зале нужно тренироваться и показывать ещё более высокие результаты. А главное, нужно приглашать больше и больше детей», — отметила Римма Павловна.

Спортивный центр «Сирень» обошёлся в 1,5 млрд рублей, из которых 100 млн выделили из федерального бюджета. Ещё 276 млн рублей потратили на оснащение комплекса современным оборудованием. Площадь комплекса — более 9 тыс. кв. м. Здесь разместился залы художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте, два универсальных спортивных зала, три зала хореографии, тренажёрный зал и отдельный кабинет хореографии. При этом залы для гимнасток и акробатов — с трибунами, что позволят проводить соревнования со зрителями. Здесь же обустроена современная гостиница для спортсменов на 60 мест.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина напомнила, что 28 октября спортсмены отмечали Всероссийский день гимнастики, а 30 октября — День тренера. Она подчеркнула, что «Сирень» — лучший подарок для тренеров и спортсменов.

«На протяжении многих лет, как только начиналась художественная гимнастика на Белгородчине, наши спортсмены достигали больших результатов, защищая честь региона на всероссийских соревнованиях и международных турнирах. Важно, что этот храм спорта открылся здесь. Я от всей души желаю, чтобы стремление и воля к победе превратились в золотые награды для белгородцев и всей нашей страны», — отметила спортсменка.

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

© www.belpressa.ru

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