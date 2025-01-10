ООО «Ригель АВ-Белгород" — одно из ведущих российских производителей промышленных тракторов, маневровой, лесопожарной, бурильно-крановой техники и навесного оборудования. Свою производственную деятельность осуществляет на территории Российской Федерации в г. Белгород с 2014 г. Поставки продукции осуществляются во все регионы РФ и ближнего зарубежья.

Тракторы марки «КРТ» прошли сертификационные испытания в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Конструкторская и техническая документация разрабатывается конструкторской службой ООО «Ригель АВ-Белгород». В 2024 г. выпущен модернизированный маневровый тягач КРТ-1 в новом современном экстерьере и трехосный маневровый тягач КРТ-2.

Прицепной вес при выполнении маневровых работ тягачами КРТ-1 и КРТ-2 на горизонтальных участках пути составляет от 1200 т до 2500 т.

Среднегодовой экономический эффект от использования маневровых тягачей КРТ-1 и КРТ-2 в сравнении с тепловозами составляет 22 000 000,00 руб. (при 8-ми часовой рабочей смене, из сравнительных расчетов экономии на топливе, масле и техническом обслуживании).

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