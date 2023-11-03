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Электроника, электротехника и приборы

«Росэлектроника»: противопожарная аппаратура для ТЭК

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку пожарных извещателей пламени «Набат», способных работать в особо сложных условиях.

 © ruselectronics.ru

Оборудование не имеет российских аналогов и может применяться на таких объектах, как нефтяные скважины, буровые платформы и газопроводы.

Линейка пожарных извещателей пламени «Набат» разработана входящим в «Росэлектронику» НИИ «Гириконд». Извещатели функционируют в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах спектра и способны обнаруживать возгорания на расстоянии до 25 м менее, чем за 3 секунды. Применение многоспектральных инфракрасных фотоприемников собственной разработки позволяет обеспечить высокую достоверность обнаружения очага пламени. Особенностью новых извещателей является стабильная работа при прямой солнечной засветке до 70 000 люкс и при наличии в поле их зрения нагретых объектов с температурой до 500 °C. Извещатели могут выпускаться в общепромышленном взрывозащищенном исполнении.

Дополнительно извещатели пламени «Набат» могут комплектоваться взрывозащищенным тестовым фонарем «Набат ФТ», который позволяет проверять их работу во взрывоопасных зонах, создавая имитацию пламени в ИК- и УФ-диапазонах.

«Оборудование нефтяных скважин, буровых платформ, нефтяных терминалов, газопроводов и газоперекачивающих станций требует повышенного контроля в части пожарной безопасности. Новые извещатели пламени созданы на основе современной ЭКБ и соответствуют всем требованиям, предъявляемым сегодня к аппаратуре, которая работает в особо сложных условиях», — заявил генеральный директор НИИ «Гириконд» Федор Денисенко.


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Источник: https://ruselectronics.ru/news/2552...tivopozharnuyu-apparaturu-dlya-tek/

электроника, приборы, пожарные извещатели, Набат, НИИ «Гириконд», Росэлектроника, Ростех
  • Нет аватара Serguei
    03.11.2313:49:17

    Не буду изобретать велосипед, просто скопирую свои слова по этому поводу, что полностью согласен с этой тенденцией: из сферы российских стратегических ресурсов все компании враждебных стран «золотого миллиарда» должны быть вытеснены полностью, они не должны заработать ни доллара, ни евро, ни рубля на наших ресурсах. Их доходы уже усыхают, а должны будут накрыться медным тазом. Так держать!

    #1271077
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