Завершено строительство буксира-толкача «Абылай Хан» проекта ТСК.395

Завершено строительство буксира-толкача проекта «Абылай Хан» проекта ТСК.395.

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Технические характеристики судна:

класс РКО — О2,0(лёд 30);

длина конструктивная, м — 21,0;

ширина конструктивная, м — 7,0;

высота борта, м — 2,840;

суммарная мощность главных двигателей, кВт — 440.

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