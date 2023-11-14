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Судостроение и судоходство

Завершено строительство буксира-толкача «Абылай Хан» проекта ТСК.395

Завершено строительство буксира-толкача проекта «Абылай Хан» проекта ТСК.395.

 © rfclass.ru

Технические характеристики судна:

  • класс РКО — О2,0(лёд 30);
  • длина конструктивная, м — 21,0;
  • ширина конструктивная, м — 7,0;
  • высота борта, м — 2,840;
  • суммарная мощность главных двигателей, кВт — 440.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/noya...m-buksira-tolkacha-proekta-tsk-395/

буксир-толкач, ТСК.395
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