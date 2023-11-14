Завершено строительство буксира-толкача «Абылай Хан» проекта ТСК.395
Завершено строительство буксира-толкача проекта «Абылай Хан» проекта ТСК.395.
Технические характеристики судна:
- класс РКО — О2,0(лёд 30);
- длина конструктивная, м — 21,0;
- ширина конструктивная, м — 7,0;
- высота борта, м — 2,840;
- суммарная мощность главных двигателей, кВт — 440.
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