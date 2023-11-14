Их придумали при поддержке художника Артёма Бизяева, который создаёт концепты Lego.

© i.imgur.com

Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков» (входят в Inventive Retail Group) открыли продажи российского бренда Brick Labs. Это собственная торговая марка, под которой будут выпускаться конструкторы.

Первая серия посвящена сюжетам и героям сказок, она будет эксклюзивно продаваться в «Мире кубиков». В блоге сети представлены наборы «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок», «Ночь перед Рождеством», «Морозко» и «Баба Яга».

Наборы стоят от 3999 рублей за конструктор «Конёк-Горбунок» из 577 деталей и четырёх фигурок до 11 999 рублей за «Морозко» из 2188 деталей, трёх фигурок и тройки лошадей.



Набор «Морозко» от Brick Labs / «Мир кубиков»

Серию «Cказки» выпустили по мотивам сюжетов художника Артёма Бизяева и при его поддержке, отметили в Inventive Retail Group. Бизяев, в частности, создаёт концепты Lego: например, проект конструктора с Бабой Ягой и избушкой он показал в 2021 году.

© i.imgur.com

Разработка конструкторов заняла около года: переработка концептов художника началась осенью 2022 года, а первые готовые наборы поступили на склад 1 ноября 2023 года. Техническим воплощением проекта занималась Inventive Toys, а маркетинговой и продуктовой экспертизой — «Мир Кубиков».

Детали конструкторов отливаются из ABS-пластика, производство пока находится в Китае, пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. Представители компании не раскрыли инвестиции в проект, но отметили, что речь идёт о «десятках миллионов рублей».

© i.imgur.com

Lego приостановила поставки в Россию в марте 2022 года. В стране дистрибутором компании была сеть «Мир кубиков». В июле того же года Inc. писал , что Lego прекращает коммерческую деятельность на российском рынке на «неопределённый срок» и партнёрство с Inventive Retail Group. После Минпромторг внёс Lego в список товаров для параллельного импорта.

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