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Фотофакты

Конструкторы Brick Labs по мотивам сказок — «Баба Яга», «Морозко»

Их придумали при поддержке художника Артёма Бизяева, который создаёт концепты Lego.

 © i.imgur.com

  • Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков» (входят в Inventive Retail Group) открыли продажи российского бренда Brick Labs. Это собственная торговая марка, под которой будут выпускаться конструкторы.
  • Первая серия посвящена сюжетам и героям сказок, она будет эксклюзивно продаваться в «Мире кубиков». В блоге сети представлены наборы «Кощей Бессмертный», «По щучьему веленью», «Руслан и голова богатыря», «Конёк-Горбунок», «Ночь перед Рождеством», «Морозко» и «Баба Яга».
  • Наборы стоят от 3999 рублей за конструктор «Конёк-Горбунок» из 577 деталей и четырёх фигурок до 11 999 рублей за «Морозко» из 2188 деталей, трёх фигурок и тройки лошадей.

Набор «Морозко» от Brick Labs / «Мир кубиков»

  • Серию «Cказки» выпустили по мотивам сюжетов художника Артёма Бизяева и при его поддержке, отметили в Inventive Retail Group. Бизяев, в частности, создаёт концепты Lego: например, проект конструктора с Бабой Ягой и избушкой он показал в 2021 году.

 © i.imgur.com

  • Разработка конструкторов заняла около года: переработка концептов художника началась осенью 2022 года, а первые готовые наборы поступили на склад 1 ноября 2023 года. Техническим воплощением проекта занималась Inventive Toys, а маркетинговой и продуктовой экспертизой — «Мир Кубиков».

  • Детали конструкторов отливаются из ABS-пластика, производство пока находится в Китае, пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Inventive Retail Group Тихона Смыкова. Представители компании не раскрыли инвестиции в проект, но отметили, что речь идёт о «десятках миллионов рублей».

 © i.imgur.com

  • Lego приостановила поставки в Россию в марте 2022 года. В стране дистрибутором компании была сеть «Мир кубиков». В июле того же года Inc. писал, что Lego прекращает коммерческую деятельность на российском рынке на «неопределённый срок» и партнёрство с Inventive Retail Group. После Минпромторг внёс Lego в список товаров для параллельного импорта.

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Источник: https://vc.ru/trade/915410-inventiv...m-skazok-baba-yaga-morozko-i-drugie

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Brick Labs
  • Нет аватара Захарка
    14.11.2318:56:58

    Ого, здорово! Видел эти концепты, как по мне — шедеврально!

    Жаль, что пока производят в Китае, надеюсь, локализуют у нас. Всё-таки Дания свое Лего производит у себя

    Отредактировано: Захарка~07:46 15.11.23
    #1271624
    • Нет аватара treins.
      14.11.2318:58:07

      Если будет спрос-локализуют, рискованно вкладывать производство без уверенности в спросе

      #1271626
    • Дмитрий Мазнин Дмитрий Мазнин
      15.11.2307:25:54

      да, но нужно, чтобы был свой пластик соответствующего качества и высокая точность литья. Что отличает оригинальный лего? очень высокое качество отливки деталей и их высокая сходимость. Даже большие по объему постройки держат форму, и усилие на соединении деталей всегда постоянное.

      А у китайцев большой разброд от «очень плохо» до «в принципе хорошо». Бывает, что детали сцепляются так, что ребенку их не разодрать, бывает, что допуски накапливаются, и большие постройки не сходятся, или приходится соединять внатяг, с усилием и т. д. Или не держатся элементарно. А для ребенка здесь уже никакого удовольствия.

      Поэтому Дания сама детали и льет. Еще в Чехии у них производство есть. Опять же — недалеко, можно контролировать качество.

      Отредактировано: Дмитрий Мазнин~07:26 15.11.23
      #1271638
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