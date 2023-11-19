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Российская компания «Пегас-Агро» создала и провела тестирование отечественного «умного» опрыскивателя растений, который сможет увеличить эффективность обработки полей, сообщил руководитель сегмента «Умные цепи поставок» FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор.

«"Российская компания „Пегас-Агро“ и разработчик системы дифференцированного внесения средств защиты растений GreenScanner на базе производителя самоходных опрыскивателей… „Пегас-Агро“ тестируют отечественный „умный“ опрыскиватель, который заменит импортные компоненты и увеличит эффективность обработки полей», — сообщил Косогор. НТИ осуществляет поддержку проекта.

Датчики устанавливаются на штангах любой длины; каждый из них управляет внесением гербицидов на секции длиной в 60 сантиметров при движении со скоростью до 25 километров в час.

При традиционном опрыскивании использовать дорогостоящие агрохимикаты нерационально: дело в том, что сорная растительность покрывает только часть поля, но агрохимикаты вносятся и на открытую почву, а это приводит к перерасходу вещества и необоснованным затратам. Между тем большинство опрыскивателей распыляют гербициды именно с постоянной нормой расхода и без учета расположения сорняков; только ряд иностранных разработчиков имеют интеллектуальные системы, способные выборочно вносить агрохимикаты.

Косогор говорит, что система, устанавливаемая на отечественном опрыскивателе, позволяет проводить дифференцированную обработку, а по своим характеристикам не уступает иностранным; реализация проекта позволит снизить затраты на средства защиты растений почти вдвое, увеличить скорость опрыскивания и снизить экологическую нагрузку на почву.

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