Выпуск «Р-ФОНа» стартовал на мощностях RUTEQ в Саранске

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Поверхностный монтаж плат Р-ФОНа, его заводская прошивка операционной системой РОСА Мобайл и полный выпуск смартфона стартовал 11 сентября 2023 в России на мощностях АО «Рутек» в Саранске. А чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак на данные пользователей, инженеры НТЦ ИТ РОСА, разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

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