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Выпуск «Р-ФОНа» стартовал на мощностях RUTEQ в Саранске

 © ruteq.ru

Поверхностный монтаж плат Р-ФОНа, его заводская прошивка операционной системой РОСА Мобайл и полный выпуск смартфона стартовал 11 сентября 2023 в России на мощностях АО «Рутек» в Саранске. А чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак на данные пользователей, инженеры НТЦ ИТ РОСА, разработчика мобильной ОС, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

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Источник: https://ruteq.ru/company/news/produ...a-moshchnostyakh-ruteka-v-saranske/

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Р-фон, Роса, Rosa
  • Sniper_78 Sniper_78
    19.11.2315:31:39

    Тоже что ли купить когда в свободную продажу пойдёт))) К пятнице должен Fplus приехать на Авроре.

    #1271957
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    19.11.2316:05:46

    Так, глядишь, можно будет следующий телефон наш купить.

    #1271960
    • Sniper_78 Sniper_78
      19.11.2316:29:55

      Да хоть сейчас https://vsesmar...e-4-64gb-black/

      Партию в 1000 шт. магазин планировал продать хотя бы к НГ. Но за 12 дней с начала продаж у них купили почти всё))) Первые 80 смартфонов ушли в первый же день. И всем плевать на слабое железо и отсутствие (уже не совсем) привычных приложений.

      Отредактировано: Sniper_78~16:30 19.11.23
      #1271962
      • Alexander V Alexander V
        19.11.2318:23:10

        Простому смертному это недоразумение ни к чему. Купили скорее всего Юр. лица, которым их навязали.

        #1271975
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