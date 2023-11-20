Новости реставрации архитектурных памятников

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В Москве завершилась реставрация дома Юшкова на Мясницкой улице

Дом Юшкова на Мясницкой улице был восстановлен после долгого периода без ремонта. Это здание, построенное в XVIII веке, является образцом московского классицизма и было спроектировано архитектором Василием Баженовым для генерал-поручика Ивана Юшкова и его семьи.

После разорения владельцев дома, здание использовалось для различных целей, включая магазины, рисовальные мастерские и художественные вузы, последним из которых была академия Ильи Глазунова. В течение примерно 30 лет здание не проходило ремонт, в результате чего разрушились некоторые архитектурные элементы, такие как балконы, колонны и слуховые домики.

Однако, восстановление здания было осуществлено с помощью архивных фотографий, что позволило восстановить все разрушенные элементы. Особое внимание было уделено также угловой полуротонде, которая является изюминкой здания и открывает вид на оживленный перекресток.

Таким образом, сейчас дом Юшкова на Мясницкой улице после реставрации обрел свой первоначальный облик и стал точной копией того, каким он был в XVIII веке. Это означает, что историческое достояние Москвы и архитектурный образец московского классицизма были восстановлены во всей своей красе и являются прекрасным примером сохранения исторической и культурной ценности города.

В Балашиху вернулись орлы времен Екатерины Великой

Московская область. На территории усадьбы Горенки, расположенной в городском округе Балашиха, после реставрации установили скульптуры орлов времен Екатерины Великой.

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Как рассказали в пресс-службе Администрации горокруга, орлы украшали парковую лестницу и спуск к реке практически 200 лет. Реконструкция на территории усадьбы началась год назад, тогда среди завалов обнаружили одну из скульптур.

Орла полностью восстановили и вернули ему крылья. Вторая статуя осталась ненайденной, поэтому птицу пришлось изготавливать по прототипу первой.

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Сообщается, что масштабные работы по реконструкции усадьбы «Горенки» ведутся с 2022 года и затрагивают не только здание, но и парковую территорию. В самом дворце рабочие уже очистили главную каменную лестницу, которая возглавляет центральную этажную линию. Идет работа по укреплению пола, стен, потолков, были восстановлены окна. К новым выставкам подготовлен парадный зал на 2 этаже.

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В парковом ансамбле провели укрепление береговой зоны, пирса для лодочной станции, очистку берега около исторического грота. По историческим фотографиям и сохранившимся деталям, ведётся составление проекта восстановления скульптур в парке.

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В Филях отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы

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За два года кропотливой работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы и отреставрировали гульбища.

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В Петербурге заканчивают реставрацию усадьбы «Уткина дача»

«Уткина дача» или усадьба Полторацких — памятник архитектуры федерального значения. До 2016 года она была заброшена и разрушалась.

Было:

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Стало:

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Внутри усадьбы продолжается отделка. Потолок ротонды распишут живописью, а пол сделают из натурального мрамора.

В 2015 году реставрационные работы оценивали в 14,5 миллиона рублей. Когда филиал музея откроется для посетителей, пока неизвестно.

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Продолжается реставрация ансамбля усадьбы «Покровское-Стрешнево»

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В Саратове завершились работы по реставрации и ремонту Городской усадьбы Борисовых-Мусатовых

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