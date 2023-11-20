Промтехнопарк КСК в Твери получил государственную аккредитацию Минпромторга России

Промышленный технопарк КСК получил государственную аккредитацию и вошел в федеральный реестр промышленных технопарков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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Соответствующий Приказ выпущен 14 ноября 2023 года Минпромторгом России. Полученный статус позволит значительно расширить перечень доступных мер государственной поддержки по развитию промышленной площадки и ее резидентов.

Промтехнопарк КСК — один из крупнейших производственных комплексов Тверской области и первый в регионе частный промышленный технопарк. Является единым центром компетенций группы компаний КСК, а рамках Тверской области по разработке и выпуску оборудования и комплектующих для транспортного машиностроения, в том числе для локомотивов, пассажирских вагонов, вагонов метро, электропоездов, низкопольных трамваев, автобусов, электробусов и других видов транспорта.

Работы по созданию Промтехнопарка КСК начались в 2018 году. В конце 2020 года была открыта первая очередь Промтехнопарка КСК, осуществлен запуск в эксплуатацию основных производственных корпусов. В декабре 2021 года введено в эксплуатацию здание инжинирингового центра и центра поддержки бизнеса, а также центр обработки данных (ЦОД). В настоящее время все производственные и административные корпуса введены в эксплуатацию, запущены технологические процессы.

Резидентами Промтехнопарка КСК являются предприятия, специализирующиеся на производстве электронных и электрических компонентов, климатического оборудования, элементов интерьера и экстерьера, а также изделий из композитных материалов, сварных металлоконструкций и их окраске, теплообменного оборудования и других комплектующих для транспорта.

© kscgroup.ru

Общая площадь зданий и строений Промтехнопарка КСК — 90 000 кв.м. Общее количество рабочих мест на площадке превышает 3 000 человек. Номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта — более 300 наименований. Общий объем инвестиций в проект с 2019 по 2023 год составил 4,23 млрд рублей.

© kscgroup.ru

Проект стартовал и реализуется при поддержке Правительства Тверской области и Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

© kscgroup.ru

На 2024-2025 годы запланирована реализация новых инвестиционных проектов по дальнейшему развитию Промтехнопарка КСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ — строительство двух новых корпусов (производственно-окрасочного и производственно-логистического). Общий бюджет проектов составит не менее 2 млрд рублей.

© kscgroup.ru

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