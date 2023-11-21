Россия опередила другие страны по количеству строящихся энергоблоков

В мире строятся 58 блоков, 23 из них — проекты «Росатома».

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"Сегодня прямые конкуренты нашей госкорпорации, по данным PRIS (база Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ. — «СР»), — три китайские компании: CNNC, CSPI и CGN, — прокомментировал ТАСС главный редактор электронного издания Atominfo.ru Александр Уваров. — Они строят 22 энергоблока, но возводят их в основном в КНР, к тому же пять блоков — вместе с «Росатомом». Американцы и европейцы от лидеров прилично отстают".

По данным агентства, в мире работают 412 ядерных блоков, их совокупная мощность составляет около 370,2 ГВт. Но интерес к атомной энергетике растет. ­МАГАТЭ опубликовало ежегодный доклад «Оценка по энергии, электроэнергии и ядерной энергетике на период до 2050 года», в котором вновь, уже третий год подряд, пересматривает прогноз темпов роста. В высоком сценарии установленная мощность ядерной энергетики к 2050 году увеличится более чем в два раза — до 890 ГВт. В низком — до 458 ГВт. Это на 14 и 2 % соответственно выше, чем прогнозировалось год назад.

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