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Kотенко Cергей Российские проекты за рубежом

На энергоблоке № 7 Тяньваньской АЭС в Китае началась загрузка топлива в реактор

© avatars.dzeninfra.ru

12 августа 2026 г. Росатом начал работы по физическому пуску энергоблока № 7 атомной электростанции Тяньвань в Китае. В реактор энергоблока загружены первые тепловыделяющие сборки.

«На первом этапе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, после чего специалисты начнут поэтапно выводить реактор на минимально контролируемый уровень мощности, проверять и тестировать эффективность работы систем управления и защиты, нейтронно-физические характеристики топлива, после прохождения всех этих этапов состоится энергопуск блока N7 с его подключением к энергосистеме Китая», — рассказал вице-президент Атомстройэкспорта по проектам в КНР и перспективным проектам А. Банник.

После загрузки топлива мощность энергоблока будет постепенно повышаться до проектного уровня в 100%.

Аналогичные работы на 8м блоке Тяньваньской АЭС и 4м блоке АЭС Сюйдапу запланированы на 2027 г.

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Источник: neftegaz.ru

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