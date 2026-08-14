На энергоблоке № 7 Тяньваньской АЭС в Китае началась загрузка топлива в реактор
12 августа 2026 г. Росатом начал работы по физическому пуску энергоблока № 7 атомной электростанции Тяньвань в Китае. В реактор энергоблока загружены первые тепловыделяющие сборки.
«На первом этапе в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, после чего специалисты начнут поэтапно выводить реактор на минимально контролируемый уровень мощности, проверять и тестировать эффективность работы систем управления и защиты, нейтронно-физические характеристики топлива, после прохождения всех этих этапов состоится энергопуск блока N7 с его подключением к энергосистеме Китая», — рассказал вице-президент Атомстройэкспорта по проектам в КНР и перспективным проектам А. Банник.
После загрузки топлива мощность энергоблока будет постепенно повышаться до проектного уровня в 100%.
Аналогичные работы на 8м блоке Тяньваньской АЭС и 4м блоке АЭС Сюйдапу запланированы на 2027 г.
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