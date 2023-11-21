Экспорт угля из РФ в КНР и Индию за девять месяцев превысил показатели 2022 года

архивное фото © baikal24.ru

Россия за январь — сентябрь 2023 года поставила в Китай 76,5 млн тонн угля, в Индию — 21,3 млн тонн, что выше показателей за весь 2022 год, сообщили в департаменте угольной промышленности Минэнерго. Поставки в Китай по итогам 2023 года могут превысить 100 млн тонн.

«В этом году с очень большой долей вероятности впервые в истории экспорт в Китай по факту, мы говорим о ФТС, будет 100-102 млн тонн. Мы сейчас прорабатываем с нашими коллегами <…> межправсоглашение, в котором на будущее эти 100 млн тонн будут зафиксированы», — рассказал представитель Минэнерго в ходе научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего».

«За девять месяцев текущего года в Китай экспортировано 76,5 млн тонн. Уже выше, чем весь прошлый год, в Индию — 21,3 млн тонн. Другими словами, перешагнули весь прошлый год», — отметил представитель Минэнерго, напомнив, что по итогам 2022 года поставки угля в Китай составили 67 млн тонн, в Индию — 20 млн тонн.

Он добавил, что устойчивая динамика роста экспорта наблюдается также в направлениях стран БРИКС. На них приходится 40% российского экспорта угля, который вырос в 2,5 раза за последние пять — шесть лет.

«Экспорт в страны БРИКС за последние пять — шесть лет вырос в 2,5 раза. Не одним санкционным годом, это устойчивая динамика. На сегодня 40% всего российского экспорта угля приходится на страны БРИКС», — сказал представитель Минэнерго.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.