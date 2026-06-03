Первая в Дагестане горная солнечная электростанция с накопителем заработала на высоте 1000 метров
СЭС «Ахцах» («новое село») запущена в Ахтынском районе. Мощность — 1 МВт, система накопления — 2,1 МВт·ч. Днём панели заряжают батареи, вечером энергия идёт в сеть. Обычные СЭС после заката не работают, а эта сглаживает вечерние пики, повышая устойчивость энергосистемы юга республики.
Станция построена за пять месяцев. Для горных сёл это стабильное напряжение, меньше отключений вечером и чистая энергия.
Проект реализован при поддержке Минэнерго Дагестана. В ведомстве назвали его пилотным для всей маневренной генерации юга России и сигналом для инвесторов: такие гибридные станции с накопителями появятся и в других энергодефицитных районах.
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