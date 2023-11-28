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Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Воскресенске начал производство нового продукта — сульфоаммофоса — концентрированного гранулированного комплексного азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения.

Сульфоаммофос применяется под все сельскохозяйственные культуры для основного внесения, припосевного, а также подкормки.

Содержащаяся в удобрении сера способствует активному росту, повышает иммунитет и жизнеспособность растений (увеличивается содержание белка в зерновых культурах, масла — в масличных). Азот и фосфор обеспечивают интенсивный рост вегетативной массы растений, развитие корневой системы, устойчивость к болезням и вредителям.

Использование удобрения позволяет повысить урожайность и качество товарной продукции сельскохозяйственных культур, рентабельность производства, окупаемость затрат на приобретение и внесение удобрений.

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