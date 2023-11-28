В Московской области филиал «ВМУ» начал производство нового удобрения — сульфоаммофос
Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Воскресенске начал производство нового продукта — сульфоаммофоса — концентрированного гранулированного комплексного азотно-фосфорного серосодержащего минерального удобрения.
Сульфоаммофос применяется под все сельскохозяйственные культуры для основного внесения, припосевного, а также подкормки.
Содержащаяся в удобрении сера способствует активному росту, повышает иммунитет и жизнеспособность растений (увеличивается содержание белка в зерновых культурах, масла — в масличных). Азот и фосфор обеспечивают интенсивный рост вегетативной массы растений, развитие корневой системы, устойчивость к болезням и вредителям.
Использование удобрения позволяет повысить урожайность и качество товарной продукции сельскохозяйственных культур, рентабельность производства, окупаемость затрат на приобретение и внесение удобрений.
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