В Ленобласти создан первый в стране беспилотный аэроклуб

Изменения в сфере БПЛА, которые активно происходят в России, в том числе благодаря пристальному вниманию и содействию со стороны руководства страны, коснулись и любителей беспилотной авиации.

В Ленинградской области создано первое в стране сообщество внешних пилотов-любителей — Беспилотный аэроклуб. Любой частный владелец дрона может стать членом сообщества и принимать активное участие в его деятельности, просто подписавшись на группу Беспилотного аэроклуба ВКонтакте. Участие намеренно минимально формализовано, что бы привлечь любителей беспилотной авиации к активному участию в обсуждении и решении касающихся их проблем.

БПЛА

По данным Росавиации, в стране владельцами зарегистрировано около ста тысяч беспилотников. То есть, мы уже имеем значительный кадровый резерв из внешних пилотов-любителей.

По словам основателя аэроклуба Валерия Щепакина, «партизанщина», которая сейчас превалирует в полетах любительских БПЛА, постепенно будет исключаться регулятором. Тем более, что цифровые платформы интеграции дронов в воздушное пространство, такие как, например, система «Небосвод» уже существуют и прекрасно функционируют. Понимание, что беспилотная авиация, в любых видах и формах, это в первую очередь авиация — неизбежно. Мы все — и авиация беспилотная и авиация классическая, используем общее воздушное пространство и оно должно жить по единым, понятным всем правилам, которые нужно доносить до все участников воздушного движения.

Аэроклуб — это традиционная форма существования любительской авиации еще с начала прошлого века. Первый аэроклуб в нашей стране был создан в Санкт-Петербурге в январе 1908 года с целью популяризации идеи воздухоплавания. Пришло время адаптировать её под настоящие реалии для беспилотной сферы.

Задача не просто объединить внешних пилотов-любителей, владельцев потребительских БПЛА, а, услышать их, дать им необходимый инструментарий и, в конечном итоге, органично вписать частных владельцев дронов в общую авиационно-транспортную систему страны.

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