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Судостроение и судоходство

Череповецкий судостроительный завод сдал несамоходную баржу проекта RBD 4608

Череповецкий судостроительный завод (Вологодская область) сдал очередную несамоходную баржу проекта RBD 4608.

 © rfclass.ru

Характеристики:

  • Длина габаритная 47,00 м;
  • Длина по КВЛ 46,80 м;
  • Ширина габаритная 8,44 м;
  • Ширина по КВЛ 8,40 м;
  • Высота борта на миделе 3,500 м;
  • Надводный борт 1,356 м;
  • Высота наибольшая от ОП с мачтами 5,020 м;
  • Валовая вместимость 562 р.т.;
  • Грузоподъемность 600 т.
  • Тип — несамоходная трюмная баржа.

Назначение судна — перевозка минерально-строительных материалов, различных тарно-штучных грузов, контейнеров в трюме судна, перевозка зерна насыпью.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/noya...oy-tryumnoy-barzhi-proekta-tsk-560/

Череповецкий судостроительный завод, Вологодская область, баржа, RBD 4608
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