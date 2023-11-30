Череповецкий судостроительный завод сдал несамоходную баржу проекта RBD 4608
Череповецкий судостроительный завод (Вологодская область) сдал очередную несамоходную баржу проекта RBD 4608.
Характеристики:
- Длина габаритная 47,00 м;
- Длина по КВЛ 46,80 м;
- Ширина габаритная 8,44 м;
- Ширина по КВЛ 8,40 м;
- Высота борта на миделе 3,500 м;
- Надводный борт 1,356 м;
- Высота наибольшая от ОП с мачтами 5,020 м;
- Валовая вместимость 562 р.т.;
- Грузоподъемность 600 т.
- Тип — несамоходная трюмная баржа.
Назначение судна — перевозка минерально-строительных материалов, различных тарно-штучных грузов, контейнеров в трюме судна, перевозка зерна насыпью.
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