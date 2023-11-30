Череповецкий судостроительный завод сдал несамоходную баржу проекта RBD 4608

Череповецкий судостроительный завод (Вологодская область) сдал очередную несамоходную баржу проекта RBD 4608.

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Характеристики:

Длина габаритная 47,00 м;

Длина по КВЛ 46,80 м;

Ширина габаритная 8,44 м;

Ширина по КВЛ 8,40 м;

Высота борта на миделе 3,500 м;

Надводный борт 1,356 м;

Высота наибольшая от ОП с мачтами 5,020 м;

Валовая вместимость 562 р.т.;

Грузоподъемность 600 т.

Тип — несамоходная трюмная баржа.

Назначение судна — перевозка минерально-строительных материалов, различных тарно-штучных грузов, контейнеров в трюме судна, перевозка зерна насыпью.

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