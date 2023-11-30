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При содействии шеф-регионов РФ в текущем году проведен ремонт дорожного покрытия в 12 населенных пунктах ДНР общей площадью 1786 тыс. кв. м, протяженностью 205 км.

Достаточно большие объемы работ выполнены в Мариуполе, площадью 700 тыс. кв.м и протяженностью более 62 км, Харцызске — 292,5 тыс. кв.м и 44 км, соответственно, Донецке — 172 тыс. кв.м и 16 км.

В ряде других населенных пунктов Республики также проделана серьезная работа. В большинстве своем планы по ремонту дорожного покрытия перевыполнены. В следующем году работа будет продолжена.

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