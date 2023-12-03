Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к МКС

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Сегодня в 14:18:33 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-25» причалил к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 1 декабря 2023 года в 12:25:12 мск.

На «Прогрессе МС-25» доставлены 2 528 кг грузов на МКС, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1 553 кг ресурсного оборудования, укладок для проведения научных экспериментов, продуктов питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 70-й длительной экспедиции.

Для эксперимента «Перепел» на корабле отправлены специальный комплекс «Инкубатор-3» и 48 яиц японского перепела.

В инкубаторе, который космонавты разместят в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», планируется изучать эмбриональное развитие птенцов: половина яиц будет находиться в условиях невесомости, другая — в центрифуге, имитирующей земное притяжение. На определенных стадиях развития эмбрионов (через три, семь, десять и 14 дней) часть яиц будут извлекаться из инкубатора, в специальном герметичном устройстве фиксироваться в растворе формальдегида и затем возвращаться на Землю, чтобы ученые могли исследовать «застывшие» эмбрионы на разных этапах формирования.

Также на «Прогрессе МС-25» прилетело оборудование для эксперимента «Кварц-М», которое космонавты должны установить на модуле «Поиск» во время будущего выхода в открытый космос для изучения и контроля космической коррозии.

С 1978 года это была 186-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 91-я — с МКС.

На станции работает экипаж 70-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

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