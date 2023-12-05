Система «Мир» запустила прием карт на Кубе

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На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир», говорится в релизе Национальной системы платежных карт.

«Платежная система „Мир“ запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе.

В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро», — указано в сообщении.

Теперь туристы из России могут расплатиться картами «Мир» в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

Как подчеркнул гендиректор платежной системы Владимир Комлев, географию использования карт будут постепенно расширять.

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