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Российские проекты за рубежом

Система «Мир» запустила прием карт на Кубе

 © ria.ru

На Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир», говорится в релизе Национальной системы платежных карт.

«Платежная система „Мир“ запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе.

В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и Варадеро», — указано в сообщении.

Теперь туристы из России могут расплатиться картами «Мир» в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

Как подчеркнул гендиректор платежной системы Владимир Комлев, географию использования карт будут постепенно расширять.

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Источник: https://ria.ru/20231205/mir-1913965240.html

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Куба, платежная система Мир
  • Нет аватара Argonaft
    06.12.2311:05:47

    Изолировали-изолировали, да не выизолировали

    #1273198
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