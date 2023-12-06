Новейшие радиостанции стратегического управления поступили на вооружение ЦВО

© function.mil.ru

Шесть комплектов новейших цифровых радиостанций Р-416ГМ и Р-416ГМ2, предназначенных для управления войсками, поступили на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в ноябре 2023 года.

Передвижная радиорелейная станция Р-416ГМ предназначена для организации полевой опорной транспортной сети и позволяет повысить эффективность работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Новую технику осваивают специалисты войск связи общевойсковых объединений ЦВО, дислоцированных на Урале в Поволжье и Сибири.

Кроме того, на вооружение соединений связи ЦВО в прошлом месяце поступило более 10 единиц цифровых радиорелейных станций Р-419Л1М и Р-419Л.

Всего в ноябре 2023 года по гособоронзаказу на вооружение войск Центрального военного округа поступило более 700 единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.