ООО «Триада-ТКО»: поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок»

ООО «Триада-ТКО» начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» в адрес заказчика.

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Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

КБС «Стрелок», анонсированный на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.

Поставщиком противоосколочных бронеэлементов для КБС «Стрелок» выступает АО «НИИ стали».

До конца года «Триада-ТКО» поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок».

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