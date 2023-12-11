«Калашников» осуществил отгрузку АК-12 по дополнительному контракту

Концерн «Калашников» выполнил отгрузку партии автоматов АК-12 в рамках дополнительного контракта с заказчиком.

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В целом обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 «Калашников» исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов модели АК-12 выросло почти в 2 раза.

В ноябре этого года «Калашников» завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта. Об этом ранее сообщил президент концерна Алан Лушников на пресс-конференции в честь Международного дня военного журналиста.

5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального автоматического стрелкового оружия в Вооруженных Силах России. Данная модель отличается от предыдущих поколений АК повышенной точностью и кучностью, улучшенной эргономикой и готовностью к всесуточному применению.

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